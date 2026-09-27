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INTERVENCIJA NA VRHNIKI

Muri tri dni trpel ujet v cevi, rešili so ga srčni gasilci (FOTO)

Na območju pod Hruševco v občini Vrhnika se je maček zataknil v eni od številnih cevi v jašku.
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
A. G.
 27. 9. 2026 | 13:19
2:03
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Na območju pod Hruševco v občini Vrhnika se je v eni od številnih cevi v jašku znašel maček Muri. Iz utesnjenega prostora se ni mogel rešiti sam, zato so mu na pomoč priskočili člani Prostovoljnega gasilskega društva Vrhnika. Obvestilo o ujetem mačku so prejeli ob 10.55. Ker je bil Muri v cevi že od srede, so morali ukrepati čim prej. Ob prihodu na kraj so najprej s kamero ugotovili, v kateri cevi se nahaja.

Neposreden dostop do mačka ni bil mogoč, zato so gasilci začeli izkopavati teren. Odstranjevali so zemljo in se postopoma prebijali proti cevi, v kateri je bil Muri. Izkopali so približno štiri kvadratne metre površine. Delo je bilo zahtevno, saj so morali natančno določiti položaj cevi in se ji približati, ne da bi pri tem ogrozili ujetega mačka.

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

Končno na prostem

Po približno dveh urah jim je uspelo priti do Murija, ga previdno izvlekli iz cevi in ga spravili na varno. Po dolgem čakanju je bil maček končno zunaj. Trenutek, ko so ga gasilci izvlekli iz tesne cevi, je prinesel olajšanje vsem, ki so sodelovali pri reševanju. Pri intervenciji so sodelovali člani Prostovoljnega gasilskega društva Vrhnika, CZ Vrhnika, ReCO Ljubljana ter delavci podjetij Dekor Šenčila in VIP Gradnje. S skupnimi močmi jim je uspelo zahtevno reševanje uspešno zaključiti. V Prostovoljnem gasilskem društvu Vrhnika so se vsem sodelujočim zahvalili za pomoč in odlično sodelovanje.

Muri je tako svojo nenavadno pustolovščino končal srečno – na varnem in končno na svobodi. Intervencija pa je znova dokazala, da gasilci pomagajo vedno, kadar je pomoč potrebna – tudi, ko se v težavah znajde nemočna žival, ki se sama ne more rešiti.

FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook
FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Facebook

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