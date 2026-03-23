Macron v slovenščini čestital Golobu za uspeh, Janša skočil: »Ne tako hitro«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes čestital premierju Robertu Golobu za uspeh na nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih se je Gibanje Svoboda po neuradnih izidih uvrstilo na prvo mesto. To priča o zaupanju Slovencev v evropsko in demokratično usmeritev, je dejal Macron, na čigar čestitko se je odzval prvak SDS Janez Janša.

»Iskrene čestitke, spoštovani Robert Golob, ob vaši uvrstitvi na prvo mesto na državnozborskih volitvah, kar priča o zaupanju Slovencev v evropsko, demokratično in napredno usmeritev,« je Macron zapisal v slovenščini na družbenem omrežju X.

Dodal je, da si bodo »skupaj prizadevali za Evropo, ki bo ostala zvesta svojim vrednotam ter bo bolj suverena in močnejša«.

Na njegovo objavo se je danes odzval predsednik opozicijske SDS Janša, ki je na omrežju X francoskemu predsedniku v angleščini sporočil: »Ne tako hitro.«

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih izidih po večini preštetih glasovnic slavilo Gibanje Svoboda, ki je z 28,62-odstotno podporo osvojilo 29 poslanskih mandatov. Tik za njo se je uvrstila SDS z 27,95-odstotno podporo in 28 mandati.

V Gibanju Svoboda so razglasili zmago na volitvah, Janša pa je ob tesnem izidu vodilnih dveh strank napovedal, da bodo prešteli vsak glas z vseh volišč.