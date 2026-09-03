Žan Mahnič: »Branijo svojo lenobo in privilegije, ki so pod desno vlado ogroženi«, Kokot dodala: »Delat se spravite!« (VIDEO)

Poročali smo že o prvem protestnem shodu proti aktualni vladi, ki je bil včeraj v središču Ljubljane. Protestniki so na shodu na Trgu republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in »Mijičeve koalicije«, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije.

Protestniki so na shodu na Trgu republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo. FOTO: Voranc Vogel

Tako so protestniki na shodu imeli tudi palestinske zastave ter transparente z zahtevami po odstopu četrte Janševe vlade.

»Pridejo branit svojo lenobo in privilegije, ki so pod desno vlado ogroženi«

To je ujezilo poslance SDS Žana Mahniča, ki jim je namenil nekaj krepkih.

»Pridejo branit svojo lenobo in privilegije, ki so pod desno vlado ogroženi. Sicer pa trg ni bil poln, posneto pa je res tako, da se iz tretjine naredi celoto,« je navedel.

Šef SDS protestnike primerjal s podporniki Hamasa

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Janez Janša pa je objavil: »No, Hamas je teroristična organizacija in vsi njegovi podporniki predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti,«.

Oglasila se je tudi vodja poslancev Resnice Katja Kokot, ki meni, da se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati volitev in za vse, kar je bilo v zadnjih 20 letih narobe v državi krivijo njo, Mijiča in predsednika stranke Zorana Stevanovića. »Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehnega povzročanja občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti, Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti. Naslednje volitve so čez 3 leta in pol. Lahko bi to posnela vsak dan v novih oblačilih z mini mikrofonom v roki, pa mi divja potrošnja in kaviar socializem ne diši. Tak da,danes samo pisna izjava...« sporoča zbranim na shodu. Dodala je tudi, da bodo naslednje parlamentarne volitve čez tri leta in pol.

Na sredinem protestu se je sicer po dosedanjih ocenah policije, ki je opravila varovanje neprijavljenega shoda, zbralo okoli 2000 ljudi. Shod je potekal mirno, policija pa ni zaznala kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj. Udeleženci so se razšli okoli 19.30.