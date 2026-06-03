Mahnič znova udaril v svojem slogu: šef obveščevalcev »rdeč v glavo kot Kadivnik«

Janšev poslanec Žan Mahnič je znova udaril. Danes je namreč potekala zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so med drugim obravnavali poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove v letu 2025, program dela Sove za letos ter poročilo o delu obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo za leto 2025.

»Rdeč v glavo kot Kadivnik«

Ob tem je Mahnič sporočil: »Če bi v živo videli direktorja Sove Joška Kadivnika ob vprašanjih naju z Alešem Hojsem glede Black Cube, bi lahko od danes naprej izraz "rdeč v glavo kot kuhan rak" zamenjali z "rdeč v glavo kot Kadivnik". Kar sva slišala, pa naju je dodatno utrdilo v prepričanju, da so bile obveščevalno-varnostne službe zlorabljene za potrebe volilne kampanje Gibanja Svoboda in da se že veselim epiloga, ki pa za nekatere, ki se trenutno poslavljajo s položajev, ne bo prijeten.«

Ob tem Mahnič objavil tudi fotografijo šefa Sove narejeno z umetno inteligenco, kjer je le-ta »rdeč v glavo kot kuhan rak«.