Kot smo že poročali, je poslanec SDS Žan Mahnič razburil z izjavo, ki jo je glede reševanja migracij podal na seji DZ v poslanskem vprašanju premierju Golobu. »Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in 20 policijskimi specialci. In vsi, ki so v tej državi ilegalno, ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo,« je napovedal v primeru, če bo o tem po volitvah odločala SDS.

Izjava poslanca SDS je naletela na ostre odzive v koaliciji, kjer SDS očitajo strašenje in retoriko skrajne desnice. Obenem poudarjajo pomen udeležbe na volitvah, kjer bo odločitev o prihodnosti države na volivcih. Da gre za jasno in nedvoumno napoved SDS, kako bo ravnala, če stopi na oblast, so prepričani v Levici. »Pravzaprav gre za recikliranje oziroma kopiranje politik Donalda Trumpa. Gre za politike zastraševanja, širjenja strahu in izključevanja,« je denimo dejala vodja poslancev Levice Nataša Sukič.

Mahnič resno misli z uradom za deportacije

A Mahnič je vztrajal pri svoje in na POP TV zatrdil: »Seveda sem mislil resno, ker sem politik, ki pove direktno in ne govorim na pamet. Urad za deportacije ilegalnih migrantov ni nič novega. Mimogrede, to sem predlagal že lani poleti. Zdaj pa, ko tudi v Evropi prihaja do tega – danska socialistična vlada je napovedala, da bo začela z deportacijami ilegalnih migrantov, pred dvema mesecema je to napovedal nemški kancler, zdaj o tem govori že grški premier – je čas, da tudi v Sloveniji rečemo, da je temu dovolj,«.

Evropski socialisti in demokrati v Ljubljani pozvali k izključitvi SDS iz skupine EPP V okviru tridnevnega obiska vodstva evropskih socialistov in demokratov (S&D) v Sloveniji, katere del je tudi stranka SD, so danes v Ljubljani sprejeli deklaracijo, v kateri so pozvali k izključitvi stranke SDS iz Evropske ljudske stranke (EPP). Ob kritikah na račun SDS in skrajne desnice so v S&D poudarili boj za evropske in demokratične vrednote. »Nova Janševa vlada bi pomenila odmik od politike, kot jo poznamo. Pomenila bi zasuk v skrajno desno in večjo podporo Trumpu, ki želi kupiti, oslabiti in si podrediti Evropo,« so pri S&D še zapisali v luči bližajočih se parlamentarnih volitev v Sloveniji. Predsednica S&D Iratxe Garcia Perez je kritizirala vodjo opozicijske SDS Janeza Janšo, ki se je po njenih besedah pretvoril v še enega izmed zaveznikov vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki napada Evropo, in somišljenika politikov, kot je madžarski premier Viktor Orban, ki je v zadnjih letih postavljal ovire na pot napredka Evrope.

Zdaj pa je Mahnič na omrežju X predstavil še, lahko bi temu rekli kar logotip prihodnjega urada za deportacije in zapisal le: »Po 22. marcu ...«.