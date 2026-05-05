Mahnič v težavah zaradi »komunajzarke«? Golobovi so ga prijavili: »Je eden najbolj žaljivih poslancev ... «

Gibanje Svoboda je v dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegij predsednika DZ izreče opomin z objavo na spletnih straneh DZ.

Je eden najbolj žaljivih poslancev DZ in se bo kot tak tudi zapisal v zgodovino delovanja DZ. Žal pa se mu, kot kaže, kar nam ne more in ne sme biti v ponos, žaljivi in nedostojni zapisi na družbenih omrežjih obrestujejo. Ker zoper njih državni zbor ne ukrepa.

Mahnič je namreč na omrežju X po tistem, ko je predsednica republike sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja in kot odziv na zapise, iz katere je izhajalo, da ne želi podeliti mandata za sestavo vlade prvaku SDS Janezu Janši, zapisal: »Koga briga komunajzarka Nataša Pirc Musar, saj mu ga bomo poslanci podelili, če bo naslednji teden sprejet zakon o vladi in bomo nato uskladili koalicijsko pogodbo«.

V največji poslanski skupini so v današnjem dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću, pod katerega se je podpisal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ocenili, da se je poslanec Mahnič odzval neprimerno in nedostojno svoji funkciji.

Očitajo mu kršenje 8. člena etičnega kodeksa za poslance, ki govori o načelih dostojnosti in spoštljivosti. Med drugim določa, da je poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren.

Mahniču že v preteklih mandatih očitali več kršitev etičnega kodeksa poslancev

V dopisu so v Svobodi spomnili še, da se je poslancu Mahniču že v preteklih mandatih očitalo več kršitev etičnega kodeksa poslancev, nekatere žaljive izjave pa so po mnenju Svobode postale Mahničev zaščitni znak. »Je eden najbolj žaljivih poslancev DZ in se bo kot tak tudi zapisal v zgodovino delovanja DZ. Žal pa se mu, kot kaže, kar nam ne more in ne sme biti v ponos, žaljivi in nedostojni zapisi na družbenih omrežjih obrestujejo. Ker zoper njih državni zbor ne ukrepa,« so izpostavili.