Ste slišali, kaj predlaga Mahnič? Komisijo bi kar preimenoval ...

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo danes za zaprtimi vrati obravnavala morebitne dejavnosti in ukrepe Sove v zvezi z razkritjem domnevnih aktivnostih izraelske zasebne obveščevalne agencije Cyberglobes. Podjetje Cyberglobes naj bi, kot je septembra pisal izraelski časnik Haaretz, pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Sonnenscheinom, slovenskim okoljevarstvenim gibanjem Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija. V Gen energiji, ki je investitor v projekt Jek 2, so zagotovili, da te dejavnosti niso naročili ali financirali.

Poslanec SDS Žan Mahnič je ob tem na družbenem omrežju X objavil kritično sporočilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). Prepričan je, da se komisija ukvarja zgolj z izraelskimi varnostnimi in obveščevalnimi službami, zato je predlagal celo njeno preimenovanje.

Žan Mahnič FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič je z objavo na omrežju X zbodel vodstvo državnega zbora in opozoril na po njegovem mnenju nenavadno osredotočenost parlamentarne komisije na eno samo temo.

»Glede na to, kaj je edina tema sej vse od ustanovitve te komisije do vključno danes, podajam uradni predlog Janji Sluga in Državnemu zboru, da se Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb preimenuje v Komisijo za nadzor izraelskih varnostnih in obveščevalnih služb,« je zapisal Mahnič.