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Predstavitvena informacija  |   POMOČ OTROKOM

Majhna igrača, velika pomoč – trgovina Pepco dokazuje, da lahko tudi nakupi prispevajo v dober namen!

Pomoč drugim ne zahteva nujno velikega truda ali dodatnih obveznosti. Včasih zadostuje že drobna gesta med vsakodnevnimi nakupi.
FOTO: Pepco

FOTO: Pepco

FOTO: Pepco

FOTO: Pepco

FOTO: Pepco

FOTO: Pepco

FOTO: Pepco
FOTO: Pepco
FOTO: Pepco
P. I.
 29. 7. 2026 | 10:29
5:17
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Majhen izdelek, ki ga dodate v nakupovalno košarico, lahko enemu otroku prinese veselje, drugega pa podpre v težki življenjski situaciji. Dobrodelni obeski z medvedki iz trgovine Pepco so nastali prav zato, ker se zavedamo, da lahko tudi preprosta in neobvezujoča gesta predstavlja veliko pomoč.

100 % dobička od prodaje vsakega medvedka bo namenjenih lokalnim socialnim organizacijam, ki izvajajo projekte na področju izobraževanja in razvoja otrok.

Majhen medvedek, velik cilj: kako deluje dobrodelna akcija trgovine Pepco?

Dobrodelni obesek z medvedkom iz trgovine Pepco je majhen izdelek z dobrim namenom. Dodajte ga v košarico, nato pa ga pripnite na nahrbtnik, torbo ali ključe, ga podarite otroku ali obdržite zase kot opomnik, da lahko že z vsakodnevnimi nakupi pomagamo drugim. Glavna ideja dobrodelne akcije je prav ta, da pomoč ne zahteva velikih gest, formalnosti ali odrekanja, temveč le kanček pozornosti v vrtincu vašega vsakdana.

Potek akcije je transparenten: 100 % dobička od prodaje vsakega dobrodelnega medvedka trgovine Pepco namenimo zaupanja vrednim nevladnim organizacijam, ki podpirajo razvoj in izobraževanje otrok v stiski. Dobrodelna akcija ne predstavlja le praznih obljub o pomoči; njen rezultat so dejanja s konkretnim učinkom. Zbrana sredstva od prodaje gredo namreč v proračun za projekte, ki podpirajo otroke in mladostnike.

FOTO: Pepco
FOTO: Pepco

V čem je prednost takšnih dobrodelnih akcij?

Največja prednost dobrodelne akcije je prav njena preprostost. Od kupcev ne zahteva dodatnih formalnosti, angažiranja ali prevzemanja obveznosti. Pomagate lahko mimogrede – dovolj je, da posežete po tem majhnem, prikupnem izdelku. Pomembna je tudi razsežnost. Trgovina Pepco je prisotna v številnih evropskih državah, zato drobne geste kupcev v trgovinah pomagajo graditi široko dobrodelno mrežo.

Gre torej za dobrodelno akcijo, ki je v skladu z vrednotami blagovne znamke Pepco in njenih strank. Prav k nam starši in skrbniki redno prihajajo po oblačila, šolske potrebščine, dodatke za dom in igrače za svoje otroke. Ob sestavljanju otroške garderobe ali nabiranju šolskih potrebščin lahko mimogrede kupijo tudi dobrodelni obesek. Gre za izdelek, ki opominja na to, da lahko tudi v še tako običajni, vsakdanji situaciji naredimo nekaj dobrega in nesebičnega.

Pomoč s pravim namenom, ki bo pristala v pravih rokah

FOTO: Pepco
FOTO: Pepco
Pri dobrodelnosti ni pomembna le želja, da pomagamo, temveč tudi to, da pomoč pride v prave roke. Zato bomo sredstva dobrodelne akcije namenili lokalnim organizacijam, ki vsak dan delajo z otroki v stiski in najbolje poznajo njihove potrebe. Te pa so lahko zelo različne – od dostopa do izobraževanja in podpore pri razvoju konkretnih veščin ter talentov do štipendij in psihološke pomoči.

Trgovina Pepco pri tem stavi na svojo razširjenost in prepoznavnost ter kupcem omogoča, da prispevajo svoj delež k uresničevanju plemenitega cilja – podpore otrokom v stiski. Zato dobrodelni obeski z medvedki niso le prikupen simbol dobrega namena, temveč del premišljene dobrodelne pobude – kupci se ji lahko preprosto pridružijo, blagovna znamka zagotavlja doseg, lokalni družbeni partnerji pa zbrana sredstva pretvarjajo v konkretna dejanja pomoči za otroke v stiski.

Povzetek

Dobrodelni obeski z medvedki trgovine Pepco so izdelek, ki ga lahko kupite v trgovinah Pepco. 100 % dobička od prodaje bo namenjenega projektom, ki podpirajo razvoj in izobraževanje otrok. S sodelovanjem v dobrodelni akciji lahko otrokom pomagate brez truda in velikih gest. Družbena odgovornost tako postane vsakodnevna izbira, ne le prazne besede. Ta majhen izdelek v sebi skriva veliko zgodbo o spodbudi, solidarnosti in podpori otrokom, ki si zaslužijo boljši jutri.

POGOSTA VPRAŠANJA: Majhna igrača, velika pomoč – trgovina Pepco dokazuje, da lahko tudi nakupi prispevajo v dober namen!

Ali z nakupom obeska v trgovini Pepco podpiram dobrodelno akcijo?

Da. Obeski z medvedki so nastali v okviru dobrodelne pobude podjetja Pepco, celoten dobiček od prodaje pa podpira projekte in dejavnosti, namenjene otrokom v stiski.

Koliko dobička od prodaje medvedkov gre v dobrodelne namene?

100 % dobička od prodaje obeskov z medvedki gre v dobrodelne namene, in sicer za podporo otrokom v stiski.

Čemu točno bodo namenjena sredstva dobrodelne akcije?

Sredstva bodo namenjena lokalnim družbenim partnerjem, ki izvajajo aktivnosti, prilagojene potrebam otrok v posameznem okolju. Zbrana sredstva bodo med drugim podprla naslednje projekte: izobraževalne štipendije, psihološko podporo, izlete in tabore, ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti ter programe za spodbujanje razvoja strasti in talentov.

Naročnik oglasne vsebine je Pepco

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