Majski sneg marsikoga presenetil: »Prejšnji teden kratki rokavi, danes pa zimska jakna« (FOTO, VIDEO)

Danes je vreme v Sloveniji marsikje prineslo pravo vremensko presenečenje. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) je ozračje zelo razgibano, saj so številni deli države doživeli nevihte, nalive, sunke vetra in celo točo. Meja sneženja pa se je ponekod spuščala vse pod 1000 metrov nad morjem, na višjih legah pa je sneženje že povzročilo pravo zimsko podobo.

Dežurni prognostik Arso, Brane Gregorčič, je opisal, da bo snežna meja v nekaterih predelih še padla nižje – vse do okoli 800 metrov nadmorske višine. Na nekaterih višjih legah smo že dobili nekaj snega, na Kredarici so zabeležili 10 cm snega, na Kaninu pa okoli 8 cm.

Smrekovec FOTO: Dom Na Smrekovcu

Za presenečenje so poskrbeli tudi nekateri priljubljeni planinski vrhovi, kjer so zabeležili snežne padavine. Na Smrekovcu, ki se nahaja na 1577 metrih nadmorske višine v Kamniško-Savinjskih Alpah, je bilo prav tako opaziti sneg, ki je prekril pokrajino. Tudi na Pohorju so snežinke presenetile obiskovalce, kar so številni zabeležili na družabnih omrežjih. »Fino vreme, na Pohorju 12. maja sneži. Pred dvema dnevoma pa smo se še sončili. In sneg ni bil napovedan,« je komentirala ena uporabnica.

FOTO: Ruše

Ob tej nenavadni vremenski situaciji so se pojavili tudi številni komentarji, ki se norčujejo iz pojava snega v maju. »Maj + sneg = smeh,« so zapisali nekateri, medtem ko so drugi dodali: »Pankracij je naredil svoje...« in s tem namignili na legendarnega »ledene moža«, ki v ljudskem izročilu pogosto prinesejo ohladitev v začetku maja.

S Kranjske Gore so objavili videoposnetek in zapisali: »Prejšnji teden kratki rokavi, danes pa zimska jakna«. (Oglejte si videoposnetek):

Tudi glasbenica in igralka Rebeka Dremelj, ki ima svoj dom v Brežicah, je sledilce vprašala: »Se gremo sankat?«