ŽALOST DO NEBA

Mala borka Alina se je poslovila, stara je bila komaj osem let

Anita Kodrič Krajnčič razočarana, ker njena osemletna hčerka pravice ni dočakala. Sodni boj, ali so bile zdravniške napake krive za Alinino težko življenje, teče že leta.
Alina, mama Anita in babica Anica FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Starši Anita in Matej z Alino FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ves čas je bila odvisna od pomoči drugih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Svečke številka 9 žal ni dočakala. FOTO: Osebni Arhiv

Moni Černe
 15. 4. 2026 | 07:02
»Alina žal ni dočakala pravice,« nam je ob smrti svojega edinega otroka, osemletne Aline Krajnčič iz Globokega pri Brežicah, povedala njena mati Anita Kodrič Krajnčič. Diplomirana ekonomistka, ki je svoje življenje povsem posvetila skrbi za nemočno deklico, medtem ko je njen oče Matej Krajnčič opravljal tudi po dve službi, da bi ji vsaj nekoliko olajšal življenje, ne more preboleti, da deklica ni prejela toliko terapij, kot bi jih potrebovala, da bi manj trpela. Ničesar si nista želela bolj kot otroka. Anita in Matej sta po dolgem čakanju in dveh spontanih splavih končno dočakala novico, da bosta postala starša. Nosečnost je potekala brez zapletov, z izjemo nosečniške sladkorne bolezni, zaradi katere se je Anita dosledno držala predpisane diete. Zapleti pa so se začeli tik pred porodom. Ker je nosečnost že presegla predvideni rok, je bila Anita v nedeljo, 18. junija 2017, sprejeta v brežiško bolnišnico. V porodno sobo so jo premestili naslednje jutro ob osmih, Alina pa je na svet prišla šele zvečer.

»Trije poskusi epiduralne anestezije so bili neuspešni, ker niso imeli dovolj dolge igle, porod pa ni napredoval, zato sva že pred tretjo uro popoldne prosila za carski rez, saj je Anita začutila, da nekaj ni v redu. A so naju zavrnili, češ da vse poteka normalno ter da bo zdaj zdaj rodila, tega zadnjega popadka pa kar ni bilo,« nam je o dogodkih v porodni sobi povedal Matej.

Nekaj pred sedmo se je s pomočjo vakuuma zgodil porod, a namesto rožnatega otroka je na svet prišlo bledo, negibno telo, mehko, kot bi bilo iz plastelina. Ob porodu je bila Alina hipotonična, ohlapna, ni reagirala na taktilno stimulacijo, bila je brez dihanja in srčne akcije. Novorojenko so takoj oživljali in jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, tam je bila dober mesec. Zaradi zapletov pri porodu je utrpela poškodbo možganov, imela je spastično distonično obliko cerebralne paralize 5. stopnje, epilepsijo, možganske okvare, slabovidnost, hud globalni razvojni zaostanek, mikrocefalijo. Sama ni zmogla nič, povsem je bila odvisna od pomoči. Ker so starši prepričani, da bi bila hčerka zdrava deklica, če bi porod v porodnišnici vodili po pravilih stroke, sta se odločila za tožbo, po kateri od Splošne bolnišnice Brežice zahtevata 502.000 evrov. Slednji krivdo v pravdi, ki se vleče že leta, zavračajo.

»Jezni smo na sistem, ker je zatajil in dvignil roke nad njo. Toliko dobrih ljudi ji je pomagalo, tisti, ki bi morali, pa niso,« nam je včeraj povedala pretresena mati. Med slednjimi je bil tudi naš časnik, ki je dekličin boj spremljal od leta 2019 in je družini ob 30-letnici Slovenskih novic podaril deset tisoč evrov. Družina je za vsako nesebično pomoč neizmerno hvaležna. »Najhuje je bilo proti koncu. Noči smo prebedeli, težav je bilo ogromno, največ z dihanjem. Neprestano sem prosila, da bi vsaj za kakšno uro na teden dobili pomoč, pa ni bilo nikogar. Odgovarjali so, da ni ustrezno usposobljenih ljudi, in da bo asistenca možna, ko bo dopolnila osemnajst let.« Na veliki petek so jo z reševalnim vozilom odpeljali v brežiško bolnišnico, v ponedeljek, 6. aprila, pa je umrla. »Ni več zmogla. Srček se je boril do zadnjega, tudi ko so ledvice odpovedale in so težave povzročala pljuča. Imela je izjemno močno srce, res se je trudila,« pripoveduje mati. Ob tem poudarja, da jim je osebje otroškega oddelka brežiške bolnišnice v zadnjih dneh Alininega prekratkega življenja ves čas stalo ob strani. »Toliko srčnosti, sočutja in podpore – od medicinskih sester do zdravnic.«

Družina je hvaležna tudi specialni pedagoginji, ki je za deklico naredila veliko več, kot bi ji bilo treba. Brala ji je pravljice, na pogrebu, ki je bil v soboto, je prebrala tudi poslovilne misli staršev in starih staršev, saj je Alina njen glas izjemno rada poslušala. »Odšla si veliko prezgodaj, še preden bi, kot smo načrtovali, praznovala svoj deveti rojstni dan ob morju, kamor smo se imeli navado umakniti samo mi trije, stran od vseh. Ker je ta dan, kot vsako leto, kot vsi vemo, zakaj, nosil grenak priokus, smo si ga na tak način vsaj malo olajšali,« sta delila misli ob smrti zlatega otroka, njune največje ljubezni. »Tvoja pot je bila nepravična. Že ob rojstvu ti je bilo odvzeto brezskrbno otroštvo, ki bi ga morala imeti. Ne skrbi – borila se bova še naprej, da bodo odgovarjali za svoja neodgovorna dejanja in odločitve.« Starša nista pozabila na neprespane noči, izčrpanost in nenehno skrb, ki so, kot pravita, družino večkrat pripeljale do roba. »Neštetokrat smo na glas prosili za pomoč na domu, a od sistema ni bilo posluha in ostali smo sami v tej težki borbi. Kljub temu bi zate, draga najina Alinika, še enkrat šla čez vse to. Ti pa si nama to vračala na najlepši način – s svojo milino, s svojim najlepšim nasmehom in najbolj srčnimi očmi. Neštetokrat si nama pokazala, koliko ljubezni je v tebi.« Tudi babica Anica Potokar Kodrič in dedek Tine sta se od nje poslovila z besedami globoke ljubezni in hvaležnosti. Alina jih je povezala in naučila gledati na življenje drugače – z več občutka za pomembnost trenutka in majhnih stvari, ki pogosto ostanejo spregledane. Vsak trenutek z njo je bil darilo.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
07:13
Lifestyle  |  Astro
NOTRANJI MIR

Vaje, s katerimi bomo utišali svoj notranji glas

Pomembno je, da si dovolimo biti nepopolni in da smo prijazni do sebe.
15. 4. 2026 | 07:13
07:02
Novice  |  Slovenija
ŽALOST DO NEBA

Mala borka Alina se je poslovila, stara je bila komaj osem let

Anita Kodrič Krajnčič razočarana, ker njena osemletna hčerka pravice ni dočakala. Sodni boj, ali so bile zdravniške napake krive za Alinino težko življenje, teče že leta.
Moni Černe15. 4. 2026 | 07:02
06:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJENA

Romuna, ki sta prišla k nam krast, ne pomenita grožnje, meni sodišče

Romunskih državljanov, ki sta pri nas kradla, še ne bomo izgnali.
15. 4. 2026 | 06:34
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Alenka Tetičkovič: notranja moč, vztrajnost in obdobje novih priložnosti (Suzy)

Po ascendentu je odločna, kreativna, ponosna, energična levinja.
15. 4. 2026 | 06:25
06:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REDNO IN ZMERNO

Gibanje v zrelih letih ohranja gibljivost

Staranje ne prizadene le hrustanca, temveč celoten sklep, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi mišice, vnetni procesi in spremembe na celični ravni.
15. 4. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi? Šest najbolj kreativnih astroloških znamenj

Najbolj kreativna astrološka znamenja so nadarjena, iznajdljiva, odlikujejo se na področju humanistike in vizualnih umetnosti.
15. 4. 2026 | 06:00

