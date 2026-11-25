Medtem ko se komaj dve leti in pol stara Vita Nia Ćoralić v bolnišnici znova spopada s posledicami redke genetske bolezni, njena starša bijeta še eno težko bitko - bitko za dom, v katerem bi njuna hčerka lahko odraščala v varnem in zdravem okolju. O deklici, ki se je rodila s Pfeifferjevim sindromom, smo v Slovenskih novicah že poročali junija letos, ko je Društvo Viljem Julijan javnost opozorilo na neprimerne bivalne razmere družine. Pet mesecev pozneje rešitev še vedno ni na vidiku, njihova stiska pa je vse večja. Šestčlanska družina mora po besedah dekličine mame Mateje Ćoralić najemniško stanovanje zapustiti marca prihodnje leto, kam bodo odšli, pa za zdaj ne vedo. Ob tem jih čaka še organizacija zahtevnega zdravljenja v tujini, ki bi lahko trajalo več mesecev.

Vita Nia FOTO: Osebni Arhiv

Življenje male Vite Nie je bilo že od prvih trenutkov zaznamovano s hudimi zdravstvenimi preizkušnjami. Rodila se je 31. marca 2024 v novomeški porodnišnici, kjer so jo morali zaradi hudih zapletov oživljati. Prestala je urgentno operacijo dihalnih poti, zaradi redkega sindroma pa ima tudi močno prizadeta vid in sluh. Pfeifferjev sindrom je redka genetska bolezen, za katero je značilno prezgodnje zraščanje lobanjskih šivov, kar lahko povzroči nepravilnosti v razvoju lobanje in obraza ter številne zdravstvene zaplete. Dekličino zdravstveno stanje še vedno zahteva pogoste obiske bolnišnice, zaradi težav z dihanjem pa je dobila tudi dihalno masko, ki jo uporablja med spanjem. Kot nam je pojasnila mama, se ji namreč dihanje med spanjem ustavlja. »Zdaj se je malo umirilo, ko je dobila masko, ta ji nekoliko pomaga,« nam je povedala Mateja, ki se z deklico pogosto vrača v bolnišnico. Zaradi bolezni ima deklica tudi izjemno hude težave z očmi. Mama nam je opisala dogodke, ko se ji zrklo izboči iz očesne votline, kar je zanjo vsakokrat znova pretresljivo. »Prvič sem omedlela, ko sem videla, kaj se je zgodilo,« se spominja.

Vita Nia FOTO: Osebni Arhiv

Za stanovanje, polno vlage in plesni, odštejejo do 900 evrov

Slovenski zdravniki po besedah mame že iščejo možnosti za nadaljnje zdravljenje v tujini. Ker gre za izjemno zahteven kirurški poseg, naj bi ga opravili v enem od tujih specialističnih centrov. Med možnostmi sta bila omenjena Francija in Nizozemska, kjer naj bi imeli izkušnje z zdravljenjem otrok s tovrstnim sindromom. Družina se trenutno najbolj nagiba k zdravljenju na Nizozemskem, dokončna odločitev pa še ni sprejeta. Po informacijah, ki jih je mama doslej prejela od zdravnikov, bi lahko zdravljenje trajalo od pol leta do enega leta. Kaj bi dolgotrajno bivanje v tujini pomenilo za šestčlansko družino, tako z organizacijskega kot finančnega vidika, si starša za zdaj težko predstavljata. Prav tako še nimata dokončnih informacij o kritju stroškov zdravljenja, poti in nastanitve. Ob vseh skrbeh, povezanih z zdravjem najmlajše hčerke, pa se morata spopadati še z vprašanjem, kje bo družina čez nekaj mesecev sploh živela.

Vita Nia FOTO: Osebni Arhiv

Družina trenutno prebiva v najemniškem stanovanju, v katerem je po besedah mame veliko vlage in plesni. Takšno okolje je zaradi že tako resnih težav z dihanjem za Vito Nio še posebej neprimerno. Starša sta pridobila tudi zdravniška potrdila, ki opozarjajo na nujnost ustreznejših bivalnih razmer, vendar jima kljub številnim prošnjam doslej ni uspelo priti do primernega stanovanja. »Povsod sem prosila za stanovanje, tudi na stanovanjskem skladu. Imeli smo mnenje, da nujno potrebujemo stanovanje, dobila sem tudi zdravniška potrdila, da potrebuje ustrezno bivalno okolje brez vlage in plesni. Ampak še zdaj nismo nič dobili,« pripoveduje mama.

Za trenutno bivališče družina mesečno odšteje od 850 do 900 evrov, v zadnjem obdobju pa so se zaostrili tudi odnosi z najemodajalko. Mama pravi, da nimajo podpisane najemne pogodbe, stanovanje pa morajo zapustiti marca. Nobeden od staršev trenutno ni redno zaposlen. Mateja zaradi nege hudo bolne hčerke prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek, njen mož pa ima tudi sam zdravstvene težave, zaradi katerih težko najde zaposlitev. Posledično na bankah ne moreta pridobiti posojila, s katerim bi rešila stanovanjsko vprašanje. »Strah nas je zanjo. Zelo, zelo, zelo,« poudarja mama.

Kupili hišo, do katere nimajo urejenega dostopa

Družina je v preteklosti že poskušala rešiti stanovanjsko stisko z nakupom nepremičnine. A namesto da bi dobili svoj dom, so se znašli v novem zapletu. Po besedah Mateje so po nakupu ugotovili, da do nepremičnine nimajo urejenega dostopa, vprašanje poti pa zdaj rešujejo po sodni poti. Hiša tako ostaja prazna, zaradi svoje dotrajanosti, vlage in plesni pa naj tudi sicer ne bi bila primerna za bivanje hudo bolne deklice. Ko bodo pravna vprašanja rešena, jo nameravajo prodati.

Priporočilo. FOTO: Osebni Arhiv

Novo priložnost za ureditev življenjskih razmer vidijo v zemljišču na območju občine Dolenjske Toplice, ki so ga po besedah mame kupili za približno 15.000 evrov. Na njem bi želeli postaviti montažno hišo, veliko okoli 105 kvadratnih metrov, v kateri bi lahko v primernih razmerah živela vsa družina. Vendar je pred njimi velik finančni zalogaj. Za montažno hišo naj bi po besedah mame že vplačali približno 17.000 evrov pologa, za dokončanje projekta pa bi potrebovali še okoli 90.000 evrov. Trenutno poteka tudi priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. »Ne dobimo kredita. Smo že poskušali, povsod smo poskušali,« pravi Mateja.

Pripravljajo dobrodelni koncert

Dolgotrajno iskanje rešitev, pogosti obiski bolnišnic, finančne težave in negotovost so na obeh starših pustili posledice. Ob skrbi za najmlajšo hčerko si prizadevata, da zaradi zahtevnih družinskih okoliščin ne bi bili prikrajšani niti preostali trije otroci. »Mi smo že na koncu z živci. Vsi,« priznava. Za pojasnila o nadaljnji pomoči družini smo se obrnili tudi na Društvo Viljem Julijan, ki Vito Nio in njene spremlja že od leta 2024. Predsednik društva dr. Nejc Jelen nam je potrdil, da si še naprej prizadevajo pomagati pri reševanju njihove stiske in da so v stiku s pristojnimi. »Z naše strani smo v stiku z občino Dolenjske Toplice, načrtujemo tudi sestanek z županom in predstavnico CSD,« nam je sporočil.

Vita Nia FOTO: Osebni Arhiv

V preteklosti so družini na pomoč že priskočile različne humanitarne organizacije, med njimi Karitas, pomoč pa so prejeli tudi prek centra za socialno delo. Kljub dosedanji podpori dolgoročne rešitve stanovanjskega vprašanja še nimajo. Družina se trudi sredstva zbirati tudi sama. Mateja izdeluje različne dekorativne izdelke in aranžmaje, izkupiček od njihove prodaje pa namenja hčerki. Za 10. december je predviden tudi dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo v sodelovanju z občino Dolenjske Toplice. Pred družino so meseci velikih preizkušenj. Medtem ko zdravniki iščejo najboljšo možnost za zahtevno operacijo v tujini, si starša želita predvsem tega, da bi se imela njuna hčerka po zdravljenju kam vrniti. Da bi imela dom, v katerem ji okolje ne bi dodatno ogrožalo zdravja in v katerem bi lahko skupaj s svojimi sorojenci preživljala otroštvo.

Dobrodelni koncert. FOTO: Osebni Arhiv