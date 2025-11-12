Mala zmaga za Goloba? KPK začasno ustavila postopke

Zagovornik predsednika vlade Roberta Goloba Stojan Zdolšek je na upravno sodišče vložil več tožb zoper odločitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevah Bobnar in Karigador. KPK je zato obravnavo obeh primerov začasno ustavila, je poročala POP TV.

Kot je poročala televizija, je premierjev zagovornik v obeh preiskavah zoper Goloba zahteval vpogled v celotno dokumentacijo, kar mu je KPK delno zavrnila oziroma omejila, ker bi lahko s tem ogrozila določene, tudi osebne podatke. Zdolšek je zoper te odločitve vložil več tožb na upravno sodišče, kar je potrdil tudi za POP TV.

KPK je zaradi vloženih tožb postopke začasno ustavila

Za POP TV so pojasnili, da oba primera zaključujejo, a zaradi vloženih tožb z njimi ne morejo nadaljevati, saj bi to lahko ogrozilo postopek in predstavljalo procesno kršitev. So pa sodišče zaprosili, naj zadevo obravnava prednostno, do odločitve pa bodo izvajali vsa dejanja, da bo po sodbi senat lahko odločil kar se da hitro.

Premier Golob je trenutno v dveh postopkih pred KPK

V prvem, v zadevi Bobnar, je komisija predhodni preizkus uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Tatjane Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Senat KPK je preiskavo zoper Goloba uvedel novembra 2023, od takrat pa preiskavo večkrat prekinil. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice, slednja pa te obtožbe zavrača.

KPK pa vodi postopek proti predsedniku vlade tudi v zadevi Karigador, v katerem se je Golob znašel zaradi imenovanja poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je znano, je Golob večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

Obe zadevi sta na KPK v sklepni fazi, komisija je namreč doslej že izdala osnutke ugotovitev. V zadevi Karigador KPK Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Subotiča v sveta dveh bolnišnic »znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov«.

Sum kršitve integritete v zadevi Bobnar pa je KPK v zadnjem osnutku skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil.