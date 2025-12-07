Malčki so se razveselili obiska zdravnice v vrtcu, dobili so pomembno spoznanje

V Vrtcu Kidričevo so v teh jesenskih dnevih gostili prav posebno gostjo – zdravnico, mamico enega izmed otrok, ki obiskuje vrtec. Prišla je v beli halji in s seboj prinesla torbo, polno zanimivih zdravniških pripomočkov. Otrokom je pokazala, kako izgledajo in čemu služijo – stetoskop, termometer, palčka za pregled grla in druge pripomočke, ki jih zdravniki uporabljajo pri svojem delu. Z njo je prišla tudi lutka – punčka Katja, ki je »zbolela« in potrebovala pregled. Otroci so z velikim zanimanjem spremljali, kako ji je zdravnica pregledala grlo, izmerila temperaturo in ji predpisala zdravilo. Tako so na igriv in sproščen način spoznali, kaj se dogaja pri zdravniku, ter ugotovili, da obisk ambulante pravzaprav sploh ni nič strašnega.

FOTO: Vrtec Kidričevo

»Zdravnica je otrokom prebrala tudi pravljico Katja pri zdravniku, s katero je prijetno zaključila naše druženje. Namesto sladkarij, ki niso najbolj zdrave, je otroke razveselila s pobarvankami, ki so jih z veseljem pobarvali in odnesli domov. Obisk je bil poučen, prijeten in je med otroki pustil veliko lepih vtisov – predvsem pa jih opomnil, da zdravje ni samoumevno in da se za dobro počutje lahko marsikaj naučimo že skozi igro,« je povedala vzgojiteljica Jasna Drevenšek.