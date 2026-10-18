Mali borec Viljem Julijan bi dopolnil 10 let: »Današnji dan ni dan žalosti, ampak dan hvaležnosti« (FOTO)

Včeraj bi mali borec Viljem Julijan moral upihniti deseto svečko. A njegovo življenje se je zaradi redke, neozdravljive in smrtonosne genetske presnovne bolezni končalo pred dobrimi sedmimi leti, ko je deček komaj začel živeti.

»Dragi Viljem Julijan, vse najboljše za tvoj 10. rojstni dan. Čeprav te z Nino ne moreva objeti, ti zapeti vse najboljše ali videti tvojega nasmeha, današnji dan ni dan žalosti, ampak dan hvaležnosti, saj je dan praznovanja tvojega življenja,« sta ob tem zapisala njegova starša.

Kljub temu, da je mali borec veliko prekmalu zapustil ta svet, pa je njegovim najbližjim vsaj nekoliko v uteho dejstvo, da je Viljem Julijan po smrti pomagal mnogim. Njegova starša Gregor in Nina Bezenšek sta namreč ustanovila društvo, ki je posvečeno njemu in nosi tudi njegovo ime, pomaga pa otrokom, kot je bil tudi sam - tistim z redkimi boleznimi. »Velikokrat se vprašava, kaj vse bi bilo drugače, če ne bi stopil na svojo kratko, krhko, bolečo, a neverjetno močno življenjsko pot. Verjetno, da se v Sloveniji ne bi tako glasno pogovarjali o redkih boleznih, verjetno ne bi nastalo društvo Viljem Julijan in ne bi bilo številnih dobrodelnih akcij, zgodb upanja, povezanosti in pomoči in verjetno mnogi otroci z redkimi boleznimi in njihove družine ne bi tako močno začutili, da v svoji bitki niso sami,« sta v objavi, ki sta ji dodala čudovito družinsko fotografijo, na kateri seveda ni smela manjkati torta s svečkami za Viljema Julijana, zapisala Gregor in Nina, ki sta izjemno ponosna tudi na svojo hčer Ello Vito.

»Čeprav je bila še deklica, je pogumno hodila ob tebi skozi najtežje dni. Skupaj z nama je doživljala noči, ko je pred hišo ustavljal rešilec. Skupaj z nama je bedela, ko smo skrbeli zate in videla tvoje neskončne epileptične napade, tvojo krhkost in trenutke, ko nisi zmogel več niti z glaskom jokati. Videla je, kako smo te hranili po cevki in bila z nami tudi takrat, ko smo se morali posloviti od tebe. Del tvoje poti je nosila tudi ona in del te poti nosi v svojem srcu še danes,« je Viljamu Julijanu med zvezde sporočil njegov oče, ki želi, da njegov sin ve, da je še vedno z njimi in da »ljubezen ne pozna ne časa in ne razdalje«.

»Zato danes ne štejeva let, ki jih nisi dočakal, ampak z globoko hvaležnostjo gledava vse, kar je tvoje življenje podarilo svetu. Vse družine v stiskah, ki so se povezale, vso dobroto, ki se je prav zaradi tebe prebudila. Vse otroke in družine, ki so zaradi tvoje borbe in poti prejele pomoč, podporo ali upanje. Dragi Viljem Julijan, kljub temu te neskončno te pogrešava, hkrati pa sva neizmerno hvaležna, da sva smela biti tvoja starša in da tvoja luč še danes sveti v življenjih toliko malih borcev, družin in ljudi,« je čustveni zapis sklenil Gregor Bezenšek in starejšemu od dveh sinov zaželel vse najboljše.