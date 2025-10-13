Mali čudež v šentflorjanski fari v Doliču

Po desetih letih so si pobudnice obnove oz. postavitve novih orgel v domači cerkvi svetega Florjana, pevke in članice ženskega pevskega zbora Beli cvet dodobra oddahnile, prav tako člani Odbora za orgle. Minula sobota je bila namreč eden pomembnejših dni v zgodovini fare, ki šteje že več kot 1000 duš.

Povečali kor

Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.

V domači cerkvi se je zbrala velika večina domačinov ter prijateljev od blizu in daleč. Prišel je tudi mariborski nadškof in metropolit, da je orgle v družbi domačega župnikablagoslovil ter jim zaželel veselo igranje za nadaljnjih sto in še nekaj let. Da so orgle zaživele v polnem sijaju, so poskrbeli v Orglarski delavnici Dvoršak z Destrnika, marsikaj je bilo treba uskladiti tudi z mariborsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Točni obračun sicer še ni narejen, a kot pravita prvi mož Odbora za orglein član, bo cena znašala približno 150 tisoč evrov. Z obilico prostovoljnih ur so domačini Doliča uredili (povečali) in povsem obnovil kor, kjer stojijo orgle in pojejo pevke Belega cveta.

Prva je na njih zaigrala Andreja Golež Gruden, ki poučuje orgle na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole Velenje in je tudi soustanoviteljica ter od leta 2014 predsednica Slovenskega orgelskega društva. »Danes je res čudovit dan. Dan, ki zagotovo ne bo šel v pozabo za naslednjih sto let, ko bo zvok orgelskih piščali odzvanjal po naši Šentflorjanski dolini. Brez požrtvovalnosti številnih posameznikov bi zamisel izpred desetih let ostala le neuresničena želja in mrtva črka na papirju. Res sem vesel, da nam je skupaj uspelo in da smo za naslednje generacije ohranili zvok in zven teh prelepih orgel,« je pred množico zbranih v domači cerkvi, ki je bila premajhna za vse obiskovalce, dejal Herlah.

Prva zasebna šola Leto 1788 je bilo pomemben mejnik tudi za župnijo sv. Florijan. Takrat so bile določene razmejitve župnij, ki veljajo še danes. Začeli so graditi cerkev in postavili novo župnijsko poslopje. Leta 1792 je bil nastavljen prvi redni kurat. Med letoma 1792 in 1873 se jih je zvrstilo deset. Najvidnejši je bil Janez Einsiedler (1855–1860), ki je v leseni mežnariji skupaj s takratnim mežnarjem 1859. ustanovil zasebno šolo v Doliču in začel poučevati verouk, pisanje, branje in računanje.

Dan potrditve

Cerkev sv. Florjana v Doliču

O požrtvovalnosti vseh skupaj in vsakega posebej ter »skupnem duhu, ki se je vseskozi kazal pri uresničitvi nič kaj lahkega zastavljenega projekta,« je zbranim spregovoril Pavlič: »Prejšnje orgle so blagoslovili pred 125 leti, tako da je danes tukaj pri nas svečanost, ki je dana redkim generacijam. Kot župnija smo lahko ponosni, da nam je s skupnimi močmi to uspelo. Danes je za našo župnijo dan ponosa, veselja, blagoslova in zahvale. Danes je dan potrditve, da naša župnija živi, da znamo stopiti skupaj. Današnja polna cerkev dokazuje, da se znamo tudi zahvaliti in veseliti.«

123 BOTROV je prispevalo po najmanj 300 evrov.

Še skok v cerkveno zgodovino Doliča: leta 1873 je bila po odloku takratne lavantinsko-mariborske škofije ustanovljena župnija Sv. Florijana v Doliču, štela je 1212 duš, župnišču so pozneje dogradili prvo nadstropje. Prvi župnik je bil Sebastijan Poznič, nato Janez Košar, Matija Fideršek, Martin Ulčnik, ki je prejšnjo, manjšo cerkev 1914. povečal v prostorno in svetlo. Cerkev ima zdaj tri oltarje: glavnega sv. Florijana, stranskega sv. Križa z vernimi dušami v vicah in Božjim grobom ter na ženski strani oltar Lurške Matere božje. Krasi jo baročna prižnica z Jezusom kot Dobrim pastirjem na vrhu.

Nove orgle po 125 letih

Za Ulčnikom je prišel, za njim, ki ga je nasledil skoraj domačiniz Straže pri Mislinji. Po njegovi smrti 1995. je čez dve leti prevzel služboiz Sv. Urbana v Slovenskih goricah. Med letoma 1997 in 2007 so župljani skupaj z njim temeljito prenovili cerkev in župnišče z okolico. Naložba v nove orgle ostaja za krajane Doliča ter občane Občine Mislinja pika na i dozdajšnjemu delovanju cerkvene in širše skupnosti. Da je šlo res za velik projekt, pomemben tudi za občino, je poudaril župan

Ob dogodku so številnim donatorjem, botrom, več kot 120 jih je, podelili zahvale in lične piščali iz starih orgel v zahvalo in spomin na dogodek, nato pa se je slavje preselilo v šotor ob cerkvi.