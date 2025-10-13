  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ORGLE

Mali čudež v šentflorjanski fari v Doliču

Stare orgle so bile dotrajane in jih je bilo nemogoče dobro obnoviti. Slavje so pripravili 11. 10., nove orgle pa so zaigrale ob 11. uri in 10 minut.
Vodilni usklajevalci Odbora za orgle.

Vodilni usklajevalci Odbora za orgle.

Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.

Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.

Cerkev sv. Florjana v Doliču

Cerkev sv. Florjana v Doliču

Nove orgle po 125 letih

Nove orgle po 125 letih

Z leve: domači župnik Mirko Horvat, prvi mož odbora Drago Pavlič in marljivi član Cveto Herlah

Z leve: domači župnik Mirko Horvat, prvi mož odbora Drago Pavlič in marljivi član Cveto Herlah

Pod šotorom je bilo veselo in živahno v pozno popoldne. FOTOGRAFIJE: Dejan Vodovnik

Pod šotorom je bilo veselo in živahno v pozno popoldne. FOTOGRAFIJE: Dejan Vodovnik

Dobrotniki

Dobrotniki

Zbrane na slovesnosti je pred cerkvijo pozdravila Babnikova godba iz Mislinje.

Zbrane na slovesnosti je pred cerkvijo pozdravila Babnikova godba iz Mislinje.

Vodilni usklajevalci Odbora za orgle.
Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
Cerkev sv. Florjana v Doliču
Nove orgle po 125 letih
Z leve: domači župnik Mirko Horvat, prvi mož odbora Drago Pavlič in marljivi član Cveto Herlah
Pod šotorom je bilo veselo in živahno v pozno popoldne. FOTOGRAFIJE: Dejan Vodovnik
Dobrotniki
Zbrane na slovesnosti je pred cerkvijo pozdravila Babnikova godba iz Mislinje.
Dejan Vodovnik
 13. 10. 2025 | 06:40
5:08
A+A-

Po desetih letih so si pobudnice obnove oz. postavitve novih orgel v domači cerkvi svetega Florjana, pevke in članice ženskega pevskega zbora Beli cvet dodobra oddahnile, prav tako člani Odbora za orgle. Minula sobota je bila namreč eden pomembnejših dni v zgodovini fare, ki šteje že več kot 1000 duš.

Povečali kor

Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
Orgle je blagoslovil in jim zaželel veselo igranje mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
V domači cerkvi se je zbrala velika večina domačinov ter prijateljev od blizu in daleč. Prišel je tudi mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, da je orgle v družbi domačega župnika Mirka Horvata blagoslovil ter jim zaželel veselo igranje za nadaljnjih sto in še nekaj let. Da so orgle zaživele v polnem sijaju, so poskrbeli v Orglarski delavnici Dvoršak z Destrnika, marsikaj je bilo treba uskladiti tudi z mariborsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Točni obračun sicer še ni narejen, a kot pravita prvi mož Odbora za orgle Drago Pavlič in član Cveto Herlah, bo cena znašala približno 150 tisoč evrov. Z obilico prostovoljnih ur so domačini Doliča uredili (povečali) in povsem obnovil kor, kjer stojijo orgle in pojejo pevke Belega cveta.

Prva je na njih zaigrala Andreja Golež Gruden, ki poučuje orgle na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole Velenje in je tudi soustanoviteljica ter od leta 2014 predsednica Slovenskega orgelskega društva. »Danes je res čudovit dan. Dan, ki zagotovo ne bo šel v pozabo za naslednjih sto let, ko bo zvok orgelskih piščali odzvanjal po naši Šentflorjanski dolini. Brez požrtvovalnosti številnih posameznikov bi zamisel izpred desetih let ostala le neuresničena želja in mrtva črka na papirju. Res sem vesel, da nam je skupaj uspelo in da smo za naslednje generacije ohranili zvok in zven teh prelepih orgel,« je pred množico zbranih v domači cerkvi, ki je bila premajhna za vse obiskovalce, dejal Herlah.

Prva zasebna šola

Leto 1788 je bilo pomemben mejnik tudi za župnijo sv. Florijan. Takrat so bile določene razmejitve župnij, ki veljajo še danes. Začeli so graditi cerkev in postavili novo župnijsko poslopje. Leta 1792 je bil nastavljen prvi redni kurat.

Med letoma 1792 in 1873 se jih je zvrstilo deset. Najvidnejši je bil Janez Einsiedler (1855–1860), ki je v leseni mežnariji skupaj s takratnim mežnarjem 1859. ustanovil zasebno šolo v Doliču in začel poučevati verouk, pisanje, branje in računanje.

Dan potrditve

Cerkev sv. Florjana v Doliču
Cerkev sv. Florjana v Doliču
O požrtvovalnosti vseh skupaj in vsakega posebej ter »skupnem duhu, ki se je vseskozi kazal pri uresničitvi nič kaj lahkega zastavljenega projekta,« je zbranim spregovoril Pavlič: »Prejšnje orgle so blagoslovili pred 125 leti, tako da je danes tukaj pri nas svečanost, ki je dana redkim generacijam. Kot župnija smo lahko ponosni, da nam je s skupnimi močmi to uspelo. Danes je za našo župnijo dan ponosa, veselja, blagoslova in zahvale. Danes je dan potrditve, da naša župnija živi, da znamo stopiti skupaj. Današnja polna cerkev dokazuje, da se znamo tudi zahvaliti in veseliti.«

123 BOTROV

je prispevalo po najmanj 300 evrov.

Še skok v cerkveno zgodovino Doliča: leta 1873 je bila po odloku takratne lavantinsko-mariborske škofije ustanovljena župnija Sv. Florijana v Doliču, štela je 1212 duš, župnišču so pozneje dogradili prvo nadstropje. Prvi župnik je bil Sebastijan Poznič, nato Janez Košar, Matija Fideršek, Martin Ulčnik, ki je prejšnjo, manjšo cerkev 1914. povečal v prostorno in svetlo. Cerkev ima zdaj tri oltarje: glavnega sv. Florijana, stranskega sv. Križa z vernimi dušami v vicah in Božjim grobom ter na ženski strani oltar Lurške Matere božje. Krasi jo baročna prižnica z Jezusom kot Dobrim pastirjem na vrhu.

Nove orgle po 125 letih
Nove orgle po 125 letih
Za Ulčnikom je prišel Stanko Weingerl, za njim Jože Vengust, ki ga je nasledil skoraj domačin Franc Gornjak iz Straže pri Mislinji. Po njegovi smrti 1995. je čez dve leti prevzel službo Mirko Horvat iz Sv. Urbana v Slovenskih goricah. Med letoma 1997 in 2007 so župljani skupaj z njim temeljito prenovili cerkev in župnišče z okolico. Naložba v nove orgle ostaja za krajane Doliča ter občane Občine Mislinja pika na i dozdajšnjemu delovanju cerkvene in širše skupnosti. Da je šlo res za velik projekt, pomemben tudi za občino, je poudaril župan Bojan Borovnik.

Ob dogodku so številnim donatorjem, botrom, več kot 120 jih je, podelili zahvale in lične piščali iz starih orgel v zahvalo in spomin na dogodek, nato pa se je slavje preselilo v šotor ob cerkvi.

Več iz teme

orgležupnijacerkevglasba
ZADNJE NOVICE
06:30
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Pogačar ima dovolj primerjav z Merckxom

Slovenski kolesarski šampion petič zapored dobil Lombardijo. Ko je v Komendi sanjal o Touru, ni vedel, kaj je to spomenik.
Miha Hočevar13. 10. 2025 | 06:30
06:10
Premium
Novice  |  Slovenija
POGREŠAN DOLGA LETA

Skrivnostni umor Slovenca v Srbiji: nekdanja policistka na zatožno klop

Kmalu na zatožno klop srbska policistka, obtožena umora Slovenca. Tomaža Kostelnika naj bi umoril njen partner, truplo sta zakopala.
Boštjan Celec13. 10. 2025 | 06:10
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kaj pomeni izbrati sebe? (Suzy)

Najprej moramo postaviti sebe na prvo mesto – iz zdrave ljubezni do sebe.
13. 10. 2025 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DEJSTVA

Bruce Willis: njegovega pravega imena skoraj nihče ne pozna

Le redki vedo, da se je eden najslavnejših igralcev vseh časov rodil v Zahodni Nemčiji, in da je Bruce pravzaprav njegovo srednje ime.
13. 10. 2025 | 06:00
05:40
Novice  |  Slovenija
VEDNO BOLJ PRILJUBLJENI

Iznajdljivi taborniki raziskovali ljubljanske ulice

Več kot 110 ekip svoje znanje pokazalo na fotoorientaciji. Dober način, kako otroke spraviti stran od zaslonov.
Jure Predanič13. 10. 2025 | 05:40
05:20
Razno
EVITA

Muzikal, ki je obnorel svet, zdaj tudi na slovenskem odru: Sabina Cvilak navdušila v legendarni vlogi

Na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premierno zaživela znamenita Evita.
Marko Pigac13. 10. 2025 | 05:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki