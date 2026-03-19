Mali Miloš je spremenil svet: ZZZS bo od sedaj naprej kril stroške zdravljenja redke bolezni

ZZZS je v marcu gensko terapijo Vyjuvek uvrstil na seznam zdravil, ki jih krije zdravstveno zavarovanje, s čimer je zdravljenje postalo dostopno tudi v Sloveniji. Kot so sporočili iz Društvo Viljem Julijan, gre za prelomno odločitev po več kot letu dni prizadevanj družine malega Miloša iz Velenja. »Skupaj z Milošem smo neizmerno veseli, saj smo končno dosegli, da bo lahko prejel zdravljenje,« je dejal predsednik društva Nejc Jelen in dodal, da gre za pomemben korak pri dostopu do najsodobnejših terapij za najtežje bolne otroke.

Miloš, rojen leta 2019, ima distrofično obliko bulozne epidermolize, redke genetske bolezni, pri kateri je koža izjemno krhka, rane pa nastajajo že ob najmanjšem dotiku. Gre za eno najtežjih oblik bolezni, ki bolnikom povzroča stalne bolečine in zaplete. Do nedavnega učinkovitega zdravljenja ni bilo, preboj pa je prineslo šele gensko zdravilo, odobreno najprej v ZDA leta 2023 in nato še v Evropi v začetku leta 2025. Zdravilo deluje na sam vzrok bolezni, saj v kožne celice dovaja zdrav gen in omogoča celjenje ran. Miloš je terapijo že prejemal v tujini, kjer so bili po navedbah društva učinki pozitivni – rane so se začele celiti, bolečine pa so se zmanjšale. Kljub temu je moral na sistemsko odobritev zdravljenja v Sloveniji čakati več kot leto dni.

Zdravljenje je pomagalo. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Z uvrstitvijo zdravila na pozitivno listo bo zdravljenje zdaj na voljo tudi drugim bolnikom s to boleznijo. »To ni pomemben trenutek samo za Miloša, ampak pomeni tudi velik sistemski premik,« je poudaril Jelen. Zdravljenje bo potekalo na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana.