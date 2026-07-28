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Mali Miloš že četrtič prejel gensko zdravilo v Sloveniji: »Vesel sem do sonca in nazaj!« (FOTO in VIDEO)

Ob pomembnem koraku je sedemletnik Slovencem namenil še posebno povabilo na veliki dobrodelni koncert v Hali Tivoli.
Mali borec Miloš in predstavniki društva Viljem Julijan. FOTO: Facebook
Mali borec Miloš in predstavniki društva Viljem Julijan. FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 28. 7. 2026 | 21:34
4:45
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Sedemletni Miloš, ki se že vse življenje spopada z eno najtežjih oblik redke genske bolezni bulozne epidermolize, je v UKC Ljubljana prejel že četrti odmerek genskega zdravila. Deček, ki je v začetku julija kot prvi bolnik v Sloveniji začel prejemati revolucionarno gensko zdravljenje, je ob obisku predstavnikov Društva Viljem Julijan pokazal, da kljub težki bolezni ostaja nasmejan in optimističen.

»Vesel sem do sonca in nazaj,« je odgovoril Miloš, ko so ga pred ljubljanskim kliničnim centrom vprašali, kako se počuti po četrti aplikaciji zdravila. Njegove besede imajo še posebno težo ob dejstvu, da sedemletnik že od rojstva živi z boleznijo, zaradi katere lahko že najmanjši pritisk ali dotik na njegovi koži povzroči boleče mehurje, odprte rane in krvavitve. Prav zaradi izjemne krhkosti kože bolnike z bulozno epidermolizo pogosto imenujejo »otroci metulji«. Miloš ima distrofično obliko bulozne epidermolize. Bolezen ne prizadene le kože, ampak lahko povzroča tudi številne druge resne zdravstvene zaplete. Miloš se je moral v svojem otroštvu soočati s številnimi terapijami in hospitalizacijami, odprte rane pa so del njegovega vsakdana.

Dolga pot do zdravljenja v Sloveniji

Za Miloša je letošnje poletje prineslo pomembno spremembo. V začetku julija je na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana kot prvi bolnik v Sloveniji prejel gensko zdravilo Vyjuvek. Zdravljenje, za katerega so si v Društvu Viljem Julijan prizadevali več kot leto dni, je pred tem že prejel v okviru zdravljenja v Združenih državah Amerike. Pot do njegove dostopnosti slovenskim bolnikom ni bila kratka. Dalj časa so opozarjali, da je zdravljenje v Evropi že odobreno, slovenskim bolnikom pa še ni bilo dostopno. Po prizadevanjih društva in Miloševe družine je bilo zdravilo letos uvrščeno na pozitivno listo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s čimer je bilo omogočeno njegovo financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Miloš je prejel že četrto aplikacijo zdravila v Sloveniji.

»Skupaj z Milošem smo neskončno veseli, da sedaj končno prejema gensko zdravljenje, za katerega smo se res tako dolgo borili z našo birokracijo. To je velika zmaga zanj in za vse bolnike s to kruto boleznijo,« so ob njegovem zadnjem zdravljenju poudarili v društvu. Posebno zahvalo so namenili tudi zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu osebju Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana, ki skrbi za Miloša in druge bolnike z bulozno epidermolizo.

Zdravilo nanašajo neposredno na rane

Novo gensko zdravljenje za bolnike z Miloševo obliko bolezni predstavlja pomemben napredek, saj deluje neposredno na vzrok težav pri celjenju kože. Zdravilo se nanaša na rane, kožnim celicam pa dostavi delujočo kopijo gena, ki jim omogoči tvorbo beljakovine, pomembne za povezovanje plasti kože. Cilj terapije je spodbuditi celjenje ran in zmanjšati njihovo ponovno odpiranje. Za bolnike, ki se zaradi bolezni vsakodnevno soočajo z ranami in bolečinami, lahko uspešno zdravljenje pomeni pomembno izboljšanje kakovosti življenja.

Za Milošem je sicer leto, polno velikih preizkušenj, a tudi pomembnih mejnikov. Junija je uspešno zaključil prvi razred osnovne šole, čeprav je moral zaradi zdravljenja, hospitalizacij in poslabšanj zdravstvenega stanja večkrat izostati od pouka. Med šolskim letom je bil izbran celo za učenca meseca. Njegova mama je takrat razkrila, da je Miloš kljub vsakodnevnim odprtim in krvavim ranam oktobra sodeloval na šolskem krosu, ki ga je pretekel in prehodil. »Bravo, junak moj, zdaj pa uživaj brezskrbne počitnice. Mami je ponosna nate do lune in nazaj, do sonca in nazaj,« mu je ob koncu prvega šolskega leta sporočila mama. 

Kljub bolezni je v šoli zelo uspešen. FOTO: Facebook
Kljub bolezni je v šoli zelo uspešen. FOTO: Facebook

Miloš vabi v Halo Tivoli

Miloš je ob obisku predstavnikov Društva Viljem Julijan izkoristil priložnost tudi za posebno povabilo. Društvo bo 13. septembra v ljubljanski Hali Tivoli pripravilo največji dobrodelni koncert doslej, namenjen otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. »Pridite na koncert,« je Slovencem sporočil sedemletnik. V društvu želijo z dogodkom znova povezati ljudi v podporo otrokom, ki se spopadajo s hudimi in redkimi boleznimi. Poudarjajo, da Milošev napredek kaže, kako pomembna so prizadevanja za dostop do sodobnih zdravljenj, obenem pa opozarjajo, da pomoč potrebujejo številni drugi otroci in njihove družine.

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Milošzdravljenjeredke bolezniDruštvo Viljem Julijandobrodelnost
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