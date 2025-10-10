  • Delo d.o.o.
DOLGOTRAJNA OSKRBA

Maljevac na tnalu pri Rosviti Pesek: Nehajmo zbujati strah in dvome o 1. decembru

Minister Simon Maljevac je tudi razkril, kakšne bodo cene bivanja v domovih za starejše po 1. decembru.
Rosvita Pesek. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 10. 10. 2025 | 13:02
3:36
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je v oddaji Odmevi soočil z ostrimi vprašanji voditeljice Rosvite Pesek glede zamud pri vzpostavitvi informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbo in priprav na ključne spremembe, ki začnejo veljati 1. decembra.

»Septembra naj bi bilo vse nared, a sistem še vedno ne deluje«

»Junija sva sedela v tem studiu in sem vas vprašala, kaj je z informacijskim sistemom, vi pa ste mi zagotovili, da bo septembra vse nared. Zdaj smo sredi oktobra, informacijski sistem ne deluje. Kdaj bo?« je uvodoma neposredno vprašala voditeljica.

Maljevac je pojasnil, da so »vsi pogoji za izdajo odločb s strani centrov za socialno delo izpolnjeni« in da trenutno uporabljajo informacijski sistem Krpan, ki je javni sistem, v uporabi v številnih javnih institucijah. »Prek njega izdajo odločbe. Hkrati pa razvijamo nov sistem, ki bo izdajanje še pohitril in poenostavil. Upam, da bo končan v kratkem,« je dejal.

Drugi gost oddaje Janez Ciglar Kralj, nekdanji minister in vodja poslancev NSi je ministra opozoril, da je bilo za nov sistem namenjenih blizu pol milijona evrov, zdaj pa so se vrnili na stari sistem Krpan, kar po njenem mnenju »ni rešitev«. Maljevac je poudaril, da je najpomembnejše, da se odločbe »izdajajo«.

Maljevac je odgovoril, da se zavedajo kompleksnosti sistema, a zatrjuje, da gre za hiter proces: »Zavedamo se, da je to kompleksen sistem, ki ga zelo hitro vzpostavljamo. Zagotovo prihaja do nekaterih zamud, a tu ne govorimo o mesecih, ampak o desetletjih. Podoben sistem je Nemčija vzpostavljala deset let, mi to delamo v treh letih, in smo prva vlada, ki se je tega lotila.«

Kaj se bo spremenilo za stanovalce domov

Rosvita Pesek je predstavila konkreten primer: »Imamo 85-letnega Lojzeta, ki je v domu upokojencev že pet let. Njegova pokojnina je 1000 evrov, 200 evrov mu dodata hčeri. S tem plačuje oskrbo na domu. Kaj bo zanj za 1. decembra drugače?«

Maljevac je odgovoril, da če ne bi bilo prehoda na sistem javne oskrbe, bi se cene dvignile za cca 20 odstotkov.

»Plačeval (Lojze) bo le strošek nastanitve in prehrane, ne glede na oskrbo. Cena bo odvisna od doma. Približno za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi z delitvijo kopalnice pa nobena cena ne bo višja od trenutno zajamčene pokojnine, ki je trenutno 781 evrov. Ne bo plačeval več, bo na boljšem.«

Poudaril je tudi, da se bodo »domovi zagotovo krepko pocenili, sploh za tiste, ki imajo več oskrbe« in da mu je že vseh 104 domov posredovalo  informativne cene. »Lahko povem, da za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi z deljeno kopalnico ni niti ene cene, ki bi presegala zajamčeno pokojnino,« je dejal Maljevac.

Peskova je opozorila, da je v domovih trenutno okoli 1000 praznih postelj zaradi pomanjkanja kadra. » Kaj bo s 1. decembrom drugače?« je vprašala.

Maljevac je odgovoril: »Nehajmo zbujati strah in dvome o 1. decembru. Govorimo o operativnih delovnih skupinah. Vsi skupaj moramo vzpostaviti sistem dolgotrajne oskrbe.«

