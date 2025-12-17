Malvazija je kraljica, refošk je kralj

DAN MATERE ZEMLJE

Na dan matere zemlje je bil v središču pozornosti istrski črni posebnež. Da črno vino povezuje, so se strinjali na kmetiji Butul.

Monarhije imajo za svoje vladarje kralje ali kraljice. Mi, v Istri, imamo kralja in kraljico. Naša kraljica je malvazija, kraljica belih vin, kralj pa refošk, kralj temnih oziroma črnih vin. Na 10. december, ko praznujemo dan matere zemlje, je bil kralj večera prav ta črni posebnež, kralj črnega vina – refošk. Istrski refošk. Dan matere zemlje je praznovanje, ki ga v gibanju Slow Food organizirajo vsako leto, ko po svetu združenja, skupine ali posamezniki praznujejo z organizacijo več tisoč dogodkov po svetu, na isti dan. Poteka 10. decembra in združuje mrežo kmetov, ribičev, avtohtonih ...