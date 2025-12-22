Mama 12-letnega dečka, ki je bil napaden s solzilcem, opisala incident

V Mariboru se je v soboto popoldne zgodil incident, v katerem jo je skupil 12-letni deček. Ta se je skupaj z mamo sprehajal po mestu, ko je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki ga je od blizu poškropil s solzivcem. Nekaj dodatnih informacij o tem dogodku je danes za oddajo SVET na Kanalu A podala mama poškodovanega dečka.

»Vse se je zelo hitro odvijalo. Jaz se spomnim samo tistega rdečega curka in potem krikov sina,« je dejala mama. Kot so povedali v oddaji, je nato poklicala reševalce in policijo ter se s sinom zatekla v gostinski lokal, ki je bil v bližini. 12-letnik je temnopolt, zato se špekulira, da bi šlo lahko za rasistični napad. »Sin je temnopolt. Sin je posvojen iz zahodnoafriške države,« je povedala užaloščena mama. Omenila pa je še en soroden primer. Ko je dala na družbeno omrežje Facebook objavo, se je oglasila neka oseba, ki ima temnopoltega partnerja, in ta je bil, kot je povedala, prav tako deležen podobnega napada v Mariboru s solzivcem.

Vrstijo se odzivi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ostro obsoja sobotni napad s solzivcem na otroka in njegovo mamo v Mariboru. »Vsako nasilje, še posebej nad otroki, je nedopustno. Posebej pozorni moramo biti na dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva, kajti za rasizem in sovraštvo ni prostora v naši družbi,« je danes zapisala na X.

Sobotni incident sta obsodila Mestna občina Maribor in varuh človekovih pravic. Po navedbah varuha gre za zavržen in nesprejemljiv poseg v temeljne človekove pravice, zlasti v pravico do telesne nedotakljivosti, varnosti in dostojanstva otroka. »Vsako nasilje je nesprejemljivo. Če je bil motiv za dejanje rasizem, je to še dodatno opozorilo, da se moramo kot skupnost jasno, glasno in brezkompromisno postaviti proti sovraštvu, predsodkom in nestrpnosti,« so na občini danes zapisali na družbenem omrežju Facebook. Poudarjajo, da v Mariboru ni prostora za rasizem, nasilje in diskriminacijo. »Vsak otrok mora imeti pravico do varnega gibanja, dostojanstva in brezskrbnega otroštva - ne glede na barvo kože, poreklo ali druge osebne okoliščine. Ob tem izražamo iskreno podporo otroku in mami ter zaupamo pristojnim inštitucijam, da bodo dogodek preiskale,« so navedli.