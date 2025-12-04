Mama pogrešanega Jake razkrila ključno informacijo: tega ne sme nihče zgrešiti

Iskanje Jake Muhedinovića iz Kasaz se nadaljuje. 24-letnik je izginil v noči s petka na soboto, nazadnje so ga opazili na Ljubljanski ulici v Celju, potem pa se njegova sled popolnoma izgubi. Policija in svojci prosijo za pomoč – zdaj pa je za Slovenske novice spregovorila tudi njegova mama Urška.

Mama poudarja, da so s policijo nenehno povezani: »S policijo sodelujemo ves čas, smo v stikih.« Pojasnila je, da sta z možem stalno prisotna v baznem taboru, a so si danes vzeli predah: »Danes imamo dan počitka, ker se moramo tudi mi spočiti.« Po njenih besedah policija dan izkorišča tudi za organizacijo nadaljnjih korakov: »Policija mora svoje zadeve tudi v pisarni malo urediti, poskusiti sestaviti kakšen krog iskanja.« Povedala je še, da so jo policisti danes kontaktirali, da jo spodbudijo in ji sporočijo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, v nadaljevanju dneva pa naj bi uskladili, ali se akcija nadaljuje jutri in na kakšen način. Če bo vreme dopuščalo, pravi, se bo v iskanje lahko znova vključil tudi helikopter, ki se včeraj zaradi vremena ni mogel dvigniti.

Več kot 100 ljudi: vojska, gasilci, prostovoljci

Podpora je ogromna, poudari mama. Pri iskanju so doslej po njenih besedah sodelovali številni prostovoljci in gasilci, v pomoč pa je stopila tudi vojska: »Včeraj nam je pomagala 72. brigada Slovenske vojske iz celjske kasarne.« Ob tem doda še, da jih je bilo včeraj skupaj »krepko čez 100«. Jaka je sicer, kot smo že pisali, tudi športnik – njegov odbojkarski klub je podal javno izjavo, ki jo lahko najdete tukaj.

Na vprašanje, ali ima kakšno idejo, kam bi Jaka lahko šel, odgovori brez olepševanja: »Če bi jo imela, ga danes ne bi iskala. Odkrito vam povem, nimam.« Poudari, da takšni odhodi niso v njegovi navadi: »Jaka tega v življenju ni naredil.« Pravi, da če kdaj ni prišel domov, je vedno javil: »Mami, danes spim tam pa tam.« To je po njenih besedah počel vse do zdaj, kljub svojim letom.

Mama pravi, da je včeraj iskalo čez sto ljudi, vključno s policijo, gasilci in vojsko. Simbolična fotografija. FOTO: Pp Metlika

Ključna nova informacija

V glasu Urške Muhedinović se močno čuti teža teh dni. Pove, da so doma ujeti »v veliki žalosti«, a poskušajo ostati močni – tudi zaradi njega. O Jaki pravi, da bi si želel, da družina ne klone: »… v prepričanju, da bi si, kakorkoli je že, on želel, da mi vsi ostanemo močni …, da iščemo tako dolgo, da ga najdemo.« Mama pove, da je Jakov moto: »Sky is the limit.« (Le nebo je meja, op. p.)

Ljudem položi na srce še nekaj zelo konkretnega: Jaka je potetoviran. Tetovaže ima na roki, hrbtu in rebrih, najbolj značilna pa je, pravi mama, na roki, z motivi Gospodarja prstanov. Poleg tega ima čez cel hrbet »angelska krila in piše 'samo nebo',« pove.

Poleg tetovaž ga lahko prepoznate po tem, da je visok okoli 193 cm, vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ob izginotju je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč ter obut v sive gležnjarje.

Prav nič ni kazalo, da bi želel oditi

Mama razkrije še, da pred izginotjem ni opazila ničesar nenavadnega: »Nobenih opazk, da bi bilo karkoli narobe.« Opisala ga je kot redno zaposlenega spremljevalca na Prvi osnovni šoli v Celju, kjer pomaga otroku s posebnimi potrebami, obenem pa kot predanega odbojkarja in trenerja. O Jaku pravi, da »je imel širok krog prijateljev« in da so številni prisotni na terenu, kjer pomagajo iskati. Posebej poudari, da ni bilo indicev o »slabi družbi« in da ga ljudje poznajo kot »mirnega, kulturnega, spoštljivega in vedno pripravljenega pomagati«. Povedala je tudi, da ima Jaka s seboj »vse dokumente, telefon. Telefon je izpraznjen, baterija je prazna.« Ravno zato so informacije ljudi na terenu lahko ključne. Za konec prosi, naj se oglasijo vsi, ki imajo uporabne informacije. To lahko storijo preko družbenih omrežij ali se javijo policiji.

Policija poziva vse, ki bi ga opazili, naj pokličejo 113 ali anonimno številko 080 12 00.