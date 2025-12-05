Mama pogrešanega Jake zlomljena: »Trga se nam srce, žalost je nepopisna«

Iskanje 24-letnega Jake Muhedinovića iz Kasaz se vleče že dneve, fant pa je še vedno pogrešan. Izginil je v noči s petka na soboto, nazadnje so ga opazili na Ljubljanski ulici v Celju. Policija, gasilci, vojska in številni prostovoljci so že preiskali ogromno območje, a za zdaj brez uspeha. Zdaj se je z ganljivim zapisom na Facebooku znova oglasila njegova mama Urška, v katerem prosi ljudi, naj ne odnehajo.

»Dragi prijatelji, moj sin Jaka Muhedinovič je žal še vedno pogrešan,« je zapisala. Pravi, da bo vse, ki želijo pomagati, o morebitni novi organizirani iskalni akciji obvestila prav preko svojega profila na Facebooku: »V kolikor se bo v toku vikenda organizirala akcija iskanja, vas bom obvestila preko svojega FB profila.« V istem dahu je ljudi iskreno in boleče prosila, naj se, če bo akcija stekla, odzovejo v čim večjem številu: »V upanju, da ga najdemo, vas prosim, da se iskalne akcije udeležite v čim večjem številu, če bo organizirana … Vsem domačim se nam trga srce in žalost je res nepopisna.«

Urška je že včeraj v pogovoru za Slovenske novice poudarila, da je ves čas v stiku s policijo in da od samega začetka tesno sodelujejo. Podpora ljudi je ogromna, pravi, in to jo kljub vsemu drži pokonci. V iskanju so doslej sodelovali številni prostovoljci, gasilska društva, pripadniki vojske in različne službe. A Jaka ostaja nekje zunaj, brez odgovora, brez sledi, zato prosijo vse, da imajo oči odprte in da takoj pokličejo policijo, če opazijo karkoli, kar bi lahko pomagalo.

Jaka je prepoznaven še posebej po tetovažah. Mama je povedala, da ima tetovaže na roki, hrbtu in rebrih. Na roki nosi motive iz Gospodarja prstanov, čez cel hrbet pa ima vtetovirana velika »angelska krila« in napis »samo nebo«. Poleg tetovaž ga lahko prepoznate tudi po postavi: visok je približno 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratke, svetlo rjave lase. Ob izginotju je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč, na nogah pa je imel sive gležnjarje.

