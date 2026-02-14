Leto po požaru v dijaškem domu v Ljubljani! Sina prepoznala le po spodnji ustnici

35 DNI V KOMI

30. januarja lani je izbruhnil požar v dijaškem domu. Izpoved matere najstnika, ki je bil najhuje poškodovan.

»Ne vem, zakaj, ampak pričakovala sem več podpore in zanimanja, kako mu gre. Požar je bil novica tri, štiri dni, potem pa si prepuščen sebi, sam si,« z grenkobo ugotavlja Vika Petrovič. FOTO: Simona Fajfar

Minilo je leto dni od požara v stavbi Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani. Iz stavbe so evakuirali 363 dijakov, pri tem je bilo 11 poškodovanih, eden pa je bil zaradi hudih opeklin prepeljan na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC). O njegovi in svoji volji, da preživi, je spregovorila fantova mama Viktorija Petrovič. 35 dni tišine Pred letom dni je njen sin obiskoval drugi letnik računalništva, uspešen je bil v šoli, strasten gorski kolesar, član igralske skupine, energičen, zabaven in s kančkom črnega humorja … Policijska patrulja je starše ...