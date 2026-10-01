Manager leta 2026: »Vodja ni pravi vodja, če mu je neugodno biti neugoden« (FOTO)

Združenje Manager je naziv manager leta 2026 podelilo dr. Tomažu Kmeclu, glavnemu direktorju podjetja Kolektor Etra. Priznanje je prejel za preobrazbo podjetja v močnega globalnega igralca ter enega pomembnih tehnoloških nosilcev evropskega zelenega prehoda.

Kmecl je Kolektor Etro prevzel leta 2009, ko je imela okoli 200 zaposlenih. Do konca leta 2025 je podjetje zraslo na 627 zaposlenih, več kot 93 odstotkov vseh prihodkov pa ustvari na tujih trgih.

Rezultati so izjemni

Prihodki podjetja so se od leta 2020, ko so znašali 133 milijonov evrov, do leta 2025 povzpeli na skoraj 370 milijonov evrov. V zadnjih treh letih je podjetje beležilo 27-odstotno povprečno letno rast prodaje.

O priznanju manager leta Priznanje je eno najprestižnejših priznanj slovenskim poslovnim voditeljicam in voditeljem. Z njim v Združenju Manager nagrajujemo vodilne managerke in managerje za njihove izjemne poslovne dosežke v podjetjih, ki jih vodijo. Tradicionalno ga podeljujemo na jesenskem Managerskem kongresu. Komisijo za priznanje manager leta sestavljajo Tomislav Čizmić (predsednik), Jana Benčina Henigman, Tomaž Berločnik, Petra Juvančič, Tjaša Kolenc Filipčič, Aljoša Krdžić, Medeja Lončar, Aleša Mižigoj in Aleksander Zalaznik.

Močno je zrasel tudi dobiček. Čisti poslovni dobiček se je z dobrih devet milijonov evrov leta 2020 povzpel na 118 milijonov evrov v letu 2025, EBITDA pa s 14 na 145 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je lani dosegla 294.000 evrov, donosnost kapitala pa 77 odstotkov.

Manager leta 2026 je dr. Tomaž Kmecl FOTO: Osebni Arhiv

Manager leta 2026 je dr. Tomaž Kmecl FOTO: Urban Štebljaj

»Vodja ni pravi vodja, če mu je neugodno biti neugoden«

Kmecl je doktor strojništva, ki je dolgoletne izkušnje iz tujine povezal s slovenskim inženirskim znanjem. V Združenju Manager poudarjajo, da njegova moč ni le v poslovnih rezultatih, ampak tudi v načinu vodenja.

Po oceni sodelavcev in 360-stopinjski analizi vodstvenega profila velja za izrazito konsistentnega in kredibilnega vodjo, ena njegovih najbolj izstopajočih lastnosti pa je sposobnost vlivanja zaupanja.

Sam poudarja pomen odgovornosti in odločnosti. »Vodja ni pravi vodja, če mu je neugodno biti neugoden,« pravi. Od sodelavcev pričakuje, da odgovornost za projekte prevzamejo od začetka do konca, veliko pozornosti pa namenja tudi razvoju talentov in pripravi naslednikov.

Kolektor Etra tudi močno vpeta v lokalno okolje

Podjetje ni usmerjeno le v rast. Tretjino materialov pridobi od dobaviteljev, oddaljenih največ 500 kilometrov, sodeluje pri oblikovanju okoljske in trajnostne zakonodaje ter podpira znanost, šport in humanitarne projekte.

Med drugim pomaga tudi svojim zaposlenim in njihovim družinam, kadar se znajdejo v hudih zdravstvenih ali življenjskih stiskah.

Upravni odbor Združenja Manager je Kmecla izbral kot vodjo, ki je pokazal, da lahko slovensko podjetje z močnim znanjem, hitrimi odločitvami in pravimi ljudmi postane pomemben globalni igralec.

Priznanje manager leta 2026 bo Tomaž Kmecl prejel 1. oktobra na Managerskem kongresu v Portorožu. Podelila mu ga bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.