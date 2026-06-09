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Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

FOTO: Mare Santo

FOTO: Mare Santo

FOTO: Mare Santo

FOTO: Mare Santo

FOTO: Mare Santo

FOTO: Mare Santo

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
FOTO: Mare Santo
FOTO: Mare Santo
FOTO: Mare Santo
Naročnik oglasne vsebine je: Mare Santo
 9. 6. 2026 | 11:30
5:29
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Že več kot pol stoletja je minilo, odkar je lastnik majhnega vinograda v Goriških brdih v Jadransko morje potopil prvo steklenico vina in s tem začel pisati čudovito in okusno zgodbo prav posebne luksuzne penine.

Stoletja so vinarji in tisti, ki so si zgolj zaželeli ledeno mrzle kapljice, vino hladili v lokalnih potokih in plitvinah. Vinogradnik Igor Tomažič pa je opazil, da je vino, ki je v potoku ostalo pozabljeno dalj časa, razvilo zanimivejše in polnejše okuse. Od tod pa se mu je razvila ideja, ki je spremenila potek njegovega življenja in svetu podarila prefinjen okus penin Mare Santo.

Postopek zorenja vina pod morsko gladino je patentiral, nato pa leta posvetil izpopolnjevanju postopka, s katerim vino razvije svoj značilni okus. Kot pripoveduje, začetki niso bili brez izzivov. Oblika steklenic, zamaški, ki so prepuščali ali sčasoma preperevali, ter nepredvidljivo morsko okolje so zahtevali veliko preizkušanja, potrpežljivosti in natančnosti. Z vztrajnostjo je postopoma odpravil tehnične težave in oblikoval postopek, ki danes vinu Mare Santo daje njegovo prepoznavno globino, eleganco in morski podpis.

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Prefinjen okus rodovitne zemlje in nenehnega utripa morskih valov

Domači vinogradi ležijo v Goriških brdih, kjer se hladen alpski zrak srečuje z nežno morsko sapo. Vsak grozd je obran ročno, saj je izdelovalcem pomembno, da v steklenice vina Mare Santo vlivajo le vino najviše kakovosti, katere standard lahko zadržijo le z natančnim ročnim delom, spoštovanjem narave in skrbnim izborom grozdja.

Vina dve leti zorijo 20 metrov pod morsko gladino. Tam jih obdajata stalen pritisk in tišina globine, do tja ne prodre sončna svetloba, morje pa jih ohranja pri enakomerni temperaturi med 5 in 7 stopinjami Celzija. Steklenice ob tem niso nikoli povsem pri miru, saj jih ves čas nežno premika ritem morskih valov.

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

Svoj značaj vino razvija počasi, posebna pa ni samo vsebina. Vsaka steklenica po zorenju iz morja pride drugačna, prekrita s sledmi školjk, soli in časa, umetnina narave.

Cuvée Prestige in Rosé

Osrednje vino je Mare Santo Cuvée Prestige, ki združuje briško rebulo in chardonnay v penino, ki svojo drugo zrelost dočaka pod morsko gladino. V kozarcu ohranja živahno svežino in mineralen značaj, steklenica pa na površje pride odeta v sadove morja.

Cuvée Prestige se najlepše poveže s čistimi, nežnimi okusi, ki ne prekrijejo njegove mineralnosti in posebnega značaja. Dobro se ujame s svežimi ostrigami ali školjkami, belo ribo z žara, lahkimi morskimi testeninami, crudo krožniki, svežim kozjim sirom ali popečenim kruhom z inčunovim maslom. Najbolj zaživi ob mehkih teksturah, ščepcu soli in preprostih jedeh.

Mare Santo Rosé nastaja iz skrbno izbranega modrega pinota, ki v Goriških brdih razvije svojo nežnejšo in bolj igrivo plat. Po trgatvi v tišini globin počasi oblikuje svoj prepoznavni značaj, v kozarcu pa navduši s svežino rdečega jagodičevja, nežnimi cvetličnimi notami in elegantno mineralnostjo, ki spominja na njegovo nenavadno pot. Kot vsaka steklenica Mare Santo tudi Rosé na površje pride z unikatnim morskim pečatom, ki ga je skozi čas ustvarila narava.

Rosé se dobro znajde ob jedeh, ki združujejo svežino in nežne kontraste. Lepo ga dopolnijo pršut ali slanina z melonami in figami, zelenjava z žara, losos, kozice in mehki siri.

Mare Santo FOTO: Lovro Rozina
Mare Santo FOTO: Lovro Rozina

To ni le penina, je celostna izkušnja

Steklenice z unikatno patino in pestro zgodbo pa niso vse, kar Mare Santo ponuja. Trenutek, ko se zorene steklenice vrnejo nad gladino, lahko gostje izkusijo na ekskluzivnem doživetju dviga vina iz morja. Po plovbi z barko do podvodne kleti gostje spremljajo dvig zabojev iz globin Jadrana, nato pa se na krovu začne pokušina sveže odprtih penin. Ob kozarcu penine Mare Santo postrežejo izbrane morske dobrote, med njimi sveže ostrige, školjke in druge lokalne specialitete, ki poudarijo mineralni značaj vina.

Penine Mare Santo – nagrajenke

Teh edinstvenih vin pa ne uživamo več le na domačih tleh, s prejemom mednarodnih nagrad na tekmovanjih, kot so Glass of Bubbly Awards, Great American International Wine Competition 2026 in Aasta Vein 2025, se uveljavljajo tudi v širšem svetu, hkrati pa prihajajo v ponudbo v nekaterih luksuznih restavracijah.

Na londonskem ocenjevanju Glass of Bubbly Awards 2025 je penina Treasure of the Sea Cuvée Prestige prejela zlato medaljo v kategoriji Creamy, Rosé pa zlato medaljo v kategoriji Forget Me Not. Znamka je ob tem osvojila še Sustainability Trophy, posebno priznanje za trajnostni pristop, ki ga organizatorji vsako leto podelijo le enemu pridelovalcu penečih se vin. Rosé je zlato medaljo z 92 točkami prejel še na estonskem izboru Aasta Vein 2025, na tekmovanju Great American International Wine Competition 2026 je osvojil platinasto medaljo, Cuvée Prestige pa je prejel srebrno.

Več informacij o peninah Mare Santo lahko poiščete tukaj.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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