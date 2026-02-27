Ta slovenski kraj je sinonim za vino z razgledom

Galerija
Istrska razglednica z vinom v kozarcu je dobila novo potrditev kakovosti. Vinska fontana Marezige je prejela ugledno nagrado Best Of Slovenia Food & Drinks 2026, ki jo podeljujeta The Slovenia in I Feel Slovenia najboljšim doživetjem na področju kulinarike in pijače v državi. Vinska fontana v Marezigah, ki ležijo nad Koprom, je bila prva tovrstna fontana v Sloveniji in je v letih delovanja postala ena najbolj prepoznavnih turističnih točk slovenske Istre. Obiskovalcem ponuja pokušino vrhunskih lokalnih vin, od malvazije do refoška, ter izbor domačih mesnin in drugih istrskih dobrot.
Doživetje presega klasično degustacijo.
Prejeto priznanje potrjuje, da Marezige niso le vinska destinacija, temveč pomemben del širše gastronomske in doživljajske ponudbe Slovenije. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev, turističnih ponudnikov in obiskovalcev fontana soustvarja zgodbo, ki presega klasično degustacijo, saj gre za doživetje prostora, tradicije in okusa. Marezige tako ostajajo sinonim za vino z razgledom – zdaj tudi z uradnim pečatom med najboljšimi v državi. Janez Mužič