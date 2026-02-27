  • Delo d.o.o.
VINSKA FONTANA

Ta slovenski kraj je sinonim za vino z razgledom

Vinska fontana med najboljšimi doživetji na področju hrane in pijače. Posebno vrednost daje pogled na Koprski zaliv in zaledje slovenske Istre.
Vinska fontana ponuja pokušino vrhunskih lokalnih vin, izbor domačih istrskih dobrot in razgled s kozarcem v roki.
Vinska fontana ponuja pokušino vrhunskih lokalnih vin, izbor domačih istrskih dobrot in razgled s kozarcem v roki.
Janez Mužič
 27. 2. 2026 | 07:50
2:21
A+A-

Istrska razglednica z vinom v kozarcu je dobila novo potrditev kakovosti. Vinska fontana Marezige je prejela ugledno nagrado Best Of Slovenia Food & Drinks 2026, ki jo podeljujeta The Slovenia in I Feel Slovenia najboljšim doživetjem na področju kulinarike in pijače v državi. Vinska fontana v Marezigah, ki ležijo nad Koprom, je bila prva tovrstna fontana v Sloveniji in je v letih delovanja postala ena najbolj prepoznavnih turističnih točk slovenske Istre. Obiskovalcem ponuja pokušino vrhunskih lokalnih vin, od malvazije do refoška, ter izbor domačih mesnin in drugih istrskih dobrot.

Doživetje presega klasično degustacijo.

Prostor druženja

Patrik Babič: »Veseli nas, da obiskovalci prepoznajo našo predanost kakovosti, lokalnim zgodbam in pristnemu istrskemu ambientu.« FOTOGRAFIJI: Pa3k., d. o. o
Patrik Babič: »Veseli nas, da obiskovalci prepoznajo našo predanost kakovosti, lokalnim zgodbam in pristnemu istrskemu ambientu.« FOTOGRAFIJI: Pa3k., d. o. o
A ključ do uspeha ni le vino. Posebno vrednost doživetju daje razgled s kozarcem v roki na Koprski zaliv in zaledje slovenske Istre. Ta še zlasti ob sončnem zahodu ustvarja kuliso, zaradi katere se številni gostje vračajo znova in znova. Fontana je obenem prostor druženja, predstavitev lokalnih vinarjev in promocije istrske identitete. Slavnostna podelitev nagrade je potekala na Gospodarskem razstavišču v prestolnici v okviru turističnega sejma Alpe Adria. Prejemnike je izbrala strokovna komisija platforme The Slovenia v kombinaciji z glasovi občinstva, kar priznanju daje še dodatno težo. Nagrado je v imenu fontane prevzel direktor podjetja PRIK, d. o. o., Patrik Babič. »Ta nagrada je priznanje celotni ekipi in vsem lokalnim vinarjem, s katerimi skupaj ustvarjamo edinstveno doživetje,« se je zahvalil zanjo.

Prejeto priznanje potrjuje, da Marezige niso le vinska destinacija, temveč pomemben del širše gastronomske in doživljajske ponudbe Slovenije. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev, turističnih ponudnikov in obiskovalcev fontana soustvarja zgodbo, ki presega klasično degustacijo, saj gre za doživetje prostora, tradicije in okusa. Marezige tako ostajajo sinonim za vino z razgledom – zdaj tudi z uradnim pečatom med najboljšimi v državi. Janez Mužič

turizemvinoIstraizletgastronomijavinarjiMarezigevinska fontana
