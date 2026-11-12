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MARTINOVANJE

Maribor je praznoval svoje novo leto: martinovanje razgrelo mesto, odzivi pa deljeni (VIDEO)

Štajerska prestolnica je znova zaživela v znamenju martinovanja.
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
A. G.
 12. 11. 2026 | 17:15
4:45
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V Mariboru je bilo 11. novembra znova veselo. Mesto je praznovalo martinovo, enega najbolj priljubljenih praznikov v vinorodnih krajih, ki ga mnogi na Štajerskem označujejo kar za svoje novo leto. Ulice so napolnili obiskovalci, v zraku so se mešali vonj po domačih dobrotah, glasba in praznično razpoloženje, v kozarcih pa ni manjkalo mladega vina. Martinovo je praznik, posvečen svetemu Martinu. V vinogradniških krajih ima poseben pomen, saj simbolično zaznamuje konec vinogradniških opravil in čas, ko se mošt po ljudskem izročilu spremeni v vino. Prav zato je martinovanje povezano z blagoslovom oziroma krstom mošta, druženjem, dobro hrano in seveda nazdravljanjem.

V Mariboru so letos pripravili že 41. javno martinovanje, ki velja za največje tovrstno praznovanje v Sloveniji. Šestdnevno dogajanje je svoj vrhunec doživelo 11. novembra. Ob simbolični uri 11.11 so se pred Hišo Najstarejše trte na mariborskem Lentu zbrali Malečniški brači, vinske kraljice in drugi predstavniki vinogradniške tradicije. Od tam so se v povorki odpravili skozi mestno jedro in po običaju simbolično zbirali mošt, namenjen poznejšemu krstu. Osrednje prizorišče praznovanja je bil Trg Leona Štuklja, kjer so obiskovalci lahko okušali mlada vina in domače kulinarične dobrote ter uživali v glasbenem programu. Po navedbah organizatorjev martinovanje v Maribor vsako leto privabi tudi do 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Čuki poskrbeli za glasbo, Mariborčani pa za dobro voljo

Da je martinovanje v Mariboru več kot zgolj praznik vina, so poudarili tudi organizatorji, ki so na družbenih omrežjih zapisali, da je to predvsem priložnost za srečanja, klepet, petje in druženje. »Ko je Martinovo, se v Mariboru pač ve, kaj je treba narediti. Se srečati, poklepetati, nazdraviti, zapeti in se imeti 'fajn',« so zapisali ob fotografijah letošnjega praznovanja. Za glasbeno razpoloženje so med drugim poskrbeli Čuki, obiskovalci pa so lahko uživali v družbi prijateljev, znanih obrazov in številnih drugih ljubiteljev štajerske prestolnice. Organizatorji so ob tem zapisali, da že 41 let ohranjajo tradicijo, ki je veliko več kot običaj, saj je del mesta in načina življenja njegovih prebivalcev.

»In ko se na kupu zbere toliko Mariborčanov in vseh, ki imajo radi našo štajersko prestolnico, je jasno, da je prišel čas za naše novo leto,« so dodali ter praznovanje sklenili z voščilom: »Srečno novo leto, Maribor!«

Nekateri navdušeni, drugi kritični: »Pijančevanje« in »Super je bilo«

Pod objavami z martinovanja se je zvrstilo precej komentarjev. Medtem ko so nekateri izrazili navdušenje nad dogajanjem in ohranjanjem tradicije, so bili drugi precej bolj kritični. Razprava je pokazala, da martinovanje nima zgolj zagovornikov, temveč tudi tiste, ki jih množično praznovanje in poudarjanje alkohola motita.

»Super je bilo,« je kratko in jasno zapisala Valerija, Suzana pa je pohvalila organizacijo dogajanja: »Znajo narediti pravi žur za mlade in malo manj mlade.« Navdušenja nad praznovanjem ni skrival niti Zdenko, ki je zapisal: »Lepo, lepo, bravo.« Mario pa je v svojem slogu dodal: »ITAK!!! Rojeni pripravljeni …«

Na drugi strani so se oglasili tudi kritiki. Peter je opozoril na negativne posledice alkohola: »Kakšen poudarek se daje temu strupu, ki je uničil že mnoga življenja.« Ruza je dogajanje označila preprosto za »pijančevanje«, Luka pa je bil še ostrejši: »Martinovanje? Najverjetneje mislite primitivno pijančevanje?« Aleš je komentiral: »Pijančki ste že tam z rdečim nosom.« Nekateri niso bili zadovoljni niti z glasbenim delom prireditve. Lidija je menila, da je ansambel, ki je nastopil pred Čuki, ustvaril precej boljše vzdušje: »Čuki niso za štajersko 'novo leto'.« Marjeta pa je opozorila na tehnično plat nastopa in pripomnila, da je bilo ozvočenje slabo.

Kljub različnim mnenjem je tudi letošnje martinovanje v Mariboru znova pokazalo, kako močno je ta praznik povezan z identiteto mesta in štajersko vinogradniško tradicijo. Za ene je predvsem priložnost za druženje, glasbo in ohranjanje običajev, za druge pa opomnik, da praznovanje ne bi smelo biti osredotočeno zgolj na alkohol.

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