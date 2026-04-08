Maribor rešuje zdravstveno krizo s 16 zdravniki z Balkana in Ukrajine, med ugodnostmi so stanovanja

Na portalu Maribor24.si poročajo, da se Maribor uspešno spopada s pomanjkanjem zdravnikov, ki je ena ključnih težav slovenskega zdravstvenega sistema. Medtem ko v nekaterih delih države pacienti še vedno težko najdejo svojega izbranega zdravnika, v Mariboru trdijo, da so razmere stabilizirali z aktivnim zaposlovanjem kadra iz tujine. Direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik pojasnjuje, da so zdravnike iskali predvsem na Balkanu (Bosna, Črna gora, Makedonija, Srbija, delno Hrvaška) in v Ukrajini. Rezultat je 16 podpisanih pogodb z zdravniki iz tujine. Po njegovih besedah zdravnikov za zdaj ne iščejo zunaj Evrope.

Jernej Završnik FOTO: Tadej Regent

Zaposlovanje tujih zdravnikov ni hiter proces – traja približno eno leto, vključno z učenjem jezika in strokovnimi preverjanji. Brez opravljenega jezikovnega izpita ni mogoče samostojno delati v Sloveniji, kar zagotavlja, da sporazumevanje s pacienti poteka brez večjih težav. Završnik opozarja tudi na širši kontekst: Slovenija ima približno 4000 zdravnikov na milijon prebivalcev, Avstrija pa 5500, kar vpliva na dostopnost zdravstvenih storitev, še posebno ob meji. Poseben problem ostaja pediatrija – čeprav je v Sloveniji približno 645 pediatrov, so ti neenakomerno razporejeni, kar otežuje dostopnost, medtem ko je v Mariboru situacija stabilna, pacienti pa imajo možnost izbire.

Domače izobraževanje ne dohaja potreb sistema

Tuji zdravniki v Mariboru dobijo tudi konkretne ugodnosti, kot je zagotovitev stanovanja in pomoč pri vključevanju v okolje. Završnik poudarja, da je Maribor odprto mesto, ki nove zdravnike prijazno sprejema. Poleg kadrovskih razlik obstajajo tudi velike razlike v financiranju – Slovenija za zdravstvo nameni okoli 6,3 milijarde evrov, Avstrija pa 56 milijard, kar pomeni, da imajo Avstrijci skoraj dvakrat več sredstev na prebivalca. Završnik poudarja, da bo zaposlovanje zdravnikov iz tujine v prihodnje nujno, saj domače izobraževanje ne dohaja potreb sistema.

