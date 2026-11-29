Borut Frangež je zmagovalec drugega kroga županskih volitev v Mariboru. Po preštetih 80 odstotkih glasovnic je zbral dobrih 52 odstotkov glasov in premagal protikandidata Bora Greinerja. Maribor bo tako dobil novega župana.

Volilni večer je bil sprva precej negotov. Po več kot 70 odstotkih preštetih glasovnic je bil Frangež namreč le v rahli prednosti s 50,53 odstotka glasov, medtem ko jih je Greiner prejel 49,47 odstotka. Razlika med kandidatoma je bila takrat zelo majhna, z nadaljevanjem štetja pa se je Frangeževa prednost povečala.

V Mariboru je konec volilnega dne, ki je odločil, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil drugo največje slovensko mesto. Mariborčani so v drugem krogu županskih volitev izbirali med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem. Volišča so se zaprla ob 19. uri, zdaj se začenja preštevanje glasov. Tokratna volilna tekma je še posebej zanimiva, saj se po osmih letih na čelu mesta obeta menjava. Dosedanji župan Saša Arsenovič se namreč ni odločil za tretjo kandidaturo, zato bo Maribor dobil novega župana.

Eden od podatkov, ki je zaznamoval današnji volilni dan, je volilna udeležba. Do 16. ure je v Mariboru glasovalo 24,08 odstotka volilnih upravičencev oziroma 19.078 volivcev. To je bila najnižja udeležba med šestimi mestnimi občinami, v katerih so danes izbirali župana. Za primerjavo: v Kopru je bila udeležba 34-odstotna, v Kranju 29,62-odstotna, na Ptuju 29,30-odstotna, v Ljubljani 28,94-odstotna, v Novi Gorici pa 24,83-odstotna. Posebnih zapletov na mariborskih voliščih po do zdaj dostopnih informacijah ni bilo. Je pa bilo v mestu čutiti pričakovanje, saj bo današnji izid pokazal, komu so volivci zaupali prihodnost Maribora.

Mariborska županska kandidata po koncu glasovanja pričakujeta izide drugega kroga lokalnih volitev. Oba si želita, da bi se volitev udeležilo več ljudi kot v prvem krogu, ko je na volišča prišlo dobrih 45 odstotkov od skupno 79.189 volilnih upravičencev. »Srčno si želim, da bi volitve bile praznik demokracije. V Mariboru sicer v zadnjih letih temu nismo priča, ampak upanje vedno ostaja,« je za STA ob koncu glasovanja povedal Greiner. Nekdanji novinar in urednik Radia City, ki se prvič podaja v volilno tekmo, je svoj volilni štab pred dnevi preselil v večje prostore. Kot je pojasnil, je bil prejšnji prostor premajhen, zato so se odločili za večjega. Med kampanjo je večkrat poudaril, da kot neodvisni kandidat nima na voljo toliko finančnih sredstev kot njegovi politični tekmeci. Tudi nocojšnja pogostitev v štabu bo zato skromnejša. Ob tem je izpostavil, da glede na finančno stanje občine ni čas za velike proslave. Greiner se je zahvalil svoji ekipi, ki mu je kljub omejenim sredstvom pomagala izpeljati volilno kampanjo. V prvem krogu je prejel nekaj manj kot 23 odstotkov glasov. Podporo sta mu izrazili SDS in NSi, sam pa pravi, da bo o morebitnih političnih povezovanjih razmišljal šele po volitvah. V primeru zmage si želi, da bi se Mariborčani povezali bolj, kot so se med kampanjo.

Bor Greiner je v kratkem intervjuju spregovoril o več kot leto dni dolgi kampanji za župana Maribora, izkušnjah, ki jih je pridobil, in tem, kaj bi danes naredil drugače. Na vprašanje, kaj bi spremenil, je odgovoril neposredno: »Zbral bi več denarja.« Kratek intervju z njim je na družbenem omrežju X objavil Miha Zavrtanik.

Frangež računa na svojo vizijo razvoja Maribora

Njegov protikandidat Borut Frangež medtem velja za politično izkušenega kandidata. V politiki je že od dijaških let, v prejšnjem vladnem mandatu pa je bil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Na rezultate čaka v štabu v nekdanjem Kinu Udarnik na Grajskem trgu, kjer so se mu pridružili tudi novoizvoljeni mestni svetniki SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev. Frangež, ki je v prvem krogu prejel nekaj več kot 28 odstotkov glasov, pričakuje, da se bodo Mariborčani odločili premišljeno. Prepričan je, da so volivce nagovorili s svojo vizijo in konkretnimi predlogi za razvoj mesta. Njegovo Zavezništvo za Novi Maribor je namreč predstavilo obsežen program, usmerjen v razvojne projekte, poroča STA.

Frangeža so v drugem krogu poleg SD, Levice in Liste kolesarjev in pešcev podprli še Gibanje Svoboda, Pirati in Stranka mladih – Zeleni Evrope. Podporo mu je izrazil tudi dosedanji župan Saša Arsenovič, ki letos ni več kandidiral.

Pred dvema tednoma je bila slika precej drugačna

Da bi razumeli, kako pomemben je današnji razplet, se je treba vrniti v prvi krog, ki je potekal 15. novembra. Takrat je bilo v igri kar deset kandidatov, nihče pa ni zbral dovolj glasov za zmago v prvem krogu. Največ podpore je prejel Matevž Frangež, ki je osvojil 28,16 odstotka glasov. Na drugem mestu je bil Bor Greiner z 22,85 odstotka. Zanimivo je bilo tudi tretje mesto. Katja Koren je zbrala približno 19 odstotkov glasov, kar pomeni, da je bilo pred drugim krogom odprto vprašanje, kam se bodo preusmerili glasovi volivcev kandidatov, ki so izpadli iz tekme.

Današnji dvoboj je zato precej drugačen od prvega kroga. Tokrat sta na glasovnici ostali le še dve imeni, odločitev pa je v rokah volivcev.

Greiner volivce povabil na Gosposko, Frangež stavi na Novi Maribor

Oba kandidata sta svoj glas oddala na volišču na Grajski ulici. Frangež je volivce nagovarjal tudi s sporočilom, naj se kljub hladnemu vremenu odpravijo na volišča. »V tej kampanji sem se naučil, da ni slabega vremena, so samo slaba oblačila. Zato se toplo oblecite in pojdite na volišča,« je dejal. Dan pred volitvami je na Facebooku zapisal: »To nedeljo gremo na volitve. Toplo oblečeni in odločeni: Za Novi Maribor. Mesto, ki ga bomo ustvarjali skupaj.«

Tudi Greiner je v petek, 27. novembra, na družbenem omrežju objavil poziv volivcem. Zahvalil se je za pogovore v času kampanje, tudi tistim, ki se z njim ne strinjajo. »Vsak vaš glas je bil slišan na ulici, zdaj pa naj se sliši še na volišču,« je zapisal in volivce pozval, naj obkrožijo številko 2. Obenem je vse Mariborčane povabil, naj se po zaprtju volišč odpravijo v njegov volilni štab na Gosposki ulici 18. Kot je poudaril, so dobrodošli vsi, ne glede na to, koga so volili.

Zaplet v Ljubljani zamaknil objavo rezultatov

Medtem ko so se po Sloveniji ob 19. uri zaprla 1065 volišča, je eno ostalo odprto nekoliko dlje. Na volišču v prostorih Društva distrofikov Slovenije na Linhartovi cesti v Ljubljani so morali zaradi izliva vode popoldne začasno prekiniti glasovanje. Volišče je bilo zaprto med 16.25 in 17.20, nato pa so glasovanje nadaljevali v nadomestnih prostorih. Volivci so lahko glas oddali do 19.55. Zaplet bo vplival tudi na objavo prvih rezultatov. Čeprav so bili prvi delni izidi sprva napovedani po 19.30, bodo zaradi podaljšanega glasovanja predvidoma znani okoli 20. ure.

Zdaj je tako na vrsti štetje glasovnic. Mariborčani so svojo odločitev že oddali, kmalu pa bo jasno, ali bo mesto naslednja štiri leta vodil Matevž Frangež ali Bor Greiner.