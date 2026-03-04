Matilda pobegnila iz taborišča in dočakala 103 leta: »Dokler sem na nogah, pomeni, da sem živa« (FOTO)

Matilda Horvat iz Maribora, ki jesen življenja preživlja v Domu sv. Agate v Lenartu, je pred dnevi praznovala 103. rojstni dan. Le redki so pri teh letih tako pri močeh kot zgovorna, razpoložena in vedno dobrovoljna Matilda, ki je pred tremi leti, ko je praznovala 100 let življenja, živela še v stanovanju na Taboru v Mariboru. Ob nedavnem osebnem prazniku je dejala, da se sploh ne počuti toliko staro, občutek ima, kot da se je ravnokar srečala z abrahamom. Tudi sodobno tehnologijo uporablja, saj pogosto prek aplikacije pokliče hčer, ki živi na Švedskem, še do nedavnega odhoda v dom pa je sama skrbela zase, pospravljala po stanovanju, kuhala in hodila v trgovino. »Dokler sem na nogah, pomeni, da sem živa,« pravi in dodaja recept za zdravje in sploh življenje, zlasti dolgo: »Jeza in žalost škodujeta.«

Dobro živeli

Matilda se je rodila 12. februarja davnega leta 1923 na Stari Gori (nekdanji Sveti Duh) v današnji Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V družini je bilo devet otrok, pet bratov in štiri sestre, sedem jih je preživelo; eden se je prehladil in umrl, drugi se je utopil. Matilda je bila najmlajša med dekleti, a ji življenje kljub temu ni nič prizanašalo. Že kot otrok je veliko delala, kakor njena mama, za katero pravi, da bi morala biti svetnica. Bila je odlična kuharica in gospodinja, spominja se, da je mama očetove bele srajce prala kar v mlaki v gozdu, saj ni mogla nositi toliko vode domov. Oče, ki je bil organist v Mali Nedelji, igral pa je tudi na druga glasbila, je rad nosil bele srajce z manšetnimi gumbi.

Počutim se, kot bi bila stara 16 let, samo v ogledalo se ne smem pogledati.

Čeprav ni živel z njimi, je prihajal domov in preživljal družino. Imeli so majhno posestvo z nekaj živine. »V primerjavi z drugimi smo še kar lepo živeli, skromno, a lepo, lačni nismo bili nikoli. Pekli smo celo hostije za cerkev,« se spominja Matilda. Osnovno šolo je obiskovala pri Svetem Duhu, v majhnem kraju s cerkvijo, šolo in gostilno. Oče je želel, da dekleta ostanejo doma, fantje pa gredo v šolo, zato šolanja ni nadaljevala.

Brez dokumentov

Med vojno brat, ki je bil slovenski oficir, ni hotel v nemško vojsko, zato so zaprli njeno družino, in sicer v delovno taborišče Šterntal. »Morali smo delati na njivah bližnjih kmetov,« pravi Matilda, ki ob krivici nikoli ni molčala. Bila je tudi zelo pogumna, zato je prevzela povelje pri begu iz taborišča: »En dan smo šli na podeželje, kopali smo strelske jarke. Spomnim se, da smo na neki kmetiji odložili orodje in imeli kosilo, proti večeru pa sem se s sojetnicama skrila v lopo za orodje. Ko je vojak odprl vrata, nas ni videl, saj je bila noter tema, skrite smo bile za sodom. Zavedale smo se, da nas bodo, če nas bodo dobili med begom, ustrelili. Ko so vojaki odšli nazaj v taborišče, smo ušle na prosto, nismo pa imele nobenih dokumentov. Ko so nas stražarji ustavili, smo rekle, da smo obiskale mamo v bolnišnici. Nato smo se v bližini Ptuja ustavile pri kmetih in prosile za prenočišče. In tako smo počasi prišle domov.«

13 pravnukov že ima.

Fantov se je, nam pove v smehu, vedno bala. Bila je sicer poročena, mož ji je umrl leta 2009. Ima dva otroka; hči Jerica, ki živi na Švedskem, je stara že 77 let, sin Drago pa 75. Ima štiri vnuke in 13 pravnukov. Na koncu je dodala še en nasvet za dolgo življenje: »Veliko delati in zdravo živeti. Tudi jesti ni dobro preveč. Jaz se tudi zdaj ne počutim staro. Počutim se, kot bi bila stara 16 let, samo v ogledalo se ne smem pogledati. Ne boli nič, res pa je, da malo slabše vidim in slišim,« duhovito pove Matilda.

Že kot otrok je veliko delala, kakor njena mama. FOTO: D. V.