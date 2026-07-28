Mariborska dijaka Mark in Tadej osvojila svet, postala sta svetovna prvaka v robotiki (FOTO)

RoboCup velja za največje in najprestižnejše tekmovanje na področju robotike in umetne inteligence, na katerem se pomerijo ekipe mladih razvijalcev in programerjev z vsega sveta. Letos je bilo tekmovanje med 2. in 6. julijem v Inčeonu v Južni Koreji, na njem pa je ekipa Srednje elektro-računalniške šole (SERŠ) Maribor dosegla izjemen uspeh: dijaka Mark Ptičar in Tadej Božičko sta postala svetovna prvaka.

Srednja elektro-računalniška šola Maribor na tekmovanju RoboCup sodeluje že od leta 2012, v kategoriji Super Team pa so zmagali že leta 2013. Letos je na tekmovanju sodelovalo približno 3000 tekmovalcev iz 45 držav, kar še dodatno poudarja pomen in težo dosežka ekipe SERŠ. Kljub dolgoletnemu sodelovanju na tekmovanju je bila letošnja zmaga veliko presenečenje. »Tega res nismo pričakovali. Ko smo izvedeli, da smo zmagali, smo bili izjemno veseli, navdušeni in hkrati zelo presenečeni,« je povedal Mark.

Mark in Tadej z japonsko ekipo Tokai, s katero sta se odlično ujela kljub jezikovnim oviram.

Uspeh mariborske ekipe na tekmovanju ni bil naključje, temveč rezultat dolgotrajnih in intenzivnih priprav.

Na tekmovanju RoboCup je sodelovalo 3000 tekmovalcev iz 45 držav.

Tekmovalci so morali v zelo kratkem času vzpostaviti sodelovanje in poiskati skupne tehnične rešitve. Organizatorji ekipe določijo z žrebom, kar pomeni, da se člani ekip med seboj ne poznajo, vendar morajo hitro najti skupni jezik in tehnične rešitve. Slovenska ekipa se je združila z japonsko ekipo Tokai, s katero so se izvrstno ujeli. Skupaj so razvili komunikacijski modul, prilagojen strojni zasnovi obeh robotov, nadgradili programsko opremo in poskrbeli, da sta robota med seboj usklajeno komunicirala.

Vse so izdelali sami

Veselje ob zmagi je bilo veliko, saj so dijaki vložili ogromno truda in znanja v priprave. Njihova rešitev v disciplini RoboCupJunior Rescue Maze (pobeg iz labirinta) je prepričala sodnike, saj je osvojila 120 točk, drugouvrščena ekipa pa 95. Zmagovalni robot je bil izdelan iz elektronskih komponent, med njimi laserskih senzorjev, brezkrtačnih DC-motorjev, mikrokrmilnika STM32 in računalnika Raspberry Pi 5, ohišje pa je bilo kombinacija 3D-tiskanih delov in prepognjenega aluminija. Posebnost projekta je tudi ta, da dijaki celoten razvoj – od načrtovanja do programiranja in izdelave – opravijo sami.

Povezovanje ekip z različnih koncev sveta prinaša številne izzive, med katerimi je največji prav komunikacija. Japonci skoraj niso govorili angleško, kar je otežilo izmenjavo idej in tehničnih rešitev. Dijaki so si pomagali s prevajalniki, ki pa niso bili vedno zanesljivi.

Domači so zmagovalni ekipi pripravili prisrčen sprejem. Na fotografiji (z leve): Markov brat Teo z mamo in očetom, Mark Ptičar, Tadej Božičko, njegov oče, Markova babica Brigita Ptičar, Tadejeva mama in mentor Miran Waldhütter

Tadej in Mark sta v prostem času spoznavala južnokorejsko kulturo.

Zmaga na RoboCupu potrjuje, da se slovensko znanje s področja robotike in programiranja lahko enakovredno kosa z najboljšimi na svetu.

Neklaj je bilo tudi prostega časa.

»Z Japonci smo se dobili v hotelski sobi, kjer smo pripravili načrt, kako se bosta robota povezala in katere informacije si bosta izmenjevala. Delo smo nato nadaljevali naslednji dan na prizorišču tekmovanja, vse do nastopa,« je pojasnil Mark Ptičar.

Brez podpore mentorja in šole bi bilo mnogo težje

Uspeh mariborske ekipe na tekmovanju ni bil naključje, temveč rezultat dolgotrajnih in intenzivnih priprav. Začele so se že z začetkom šolskega leta, ko sta Mark in Tadej začela razvijati svojega robota pod vodstvom mentorja Mirana Waldhütterja. Waldhütter, ki ima dolgoletne izkušnje v tekmovalni robotiki, jima je nudil neprecenljivo podporo in znanje, ki sta ga potrebovala za uspeh na svetovni ravni.

Šola je igrala ključno vlogo pri pripravah. Dijakoma je omogočila, da sta lahko določene ure pouka namenila razvoju in izboljšavam robota. Pomembnost podpore šole in mentorja se je pokazala tudi v kritičnih trenutkih, ko je bilo treba hitro reševati tehnične težave in prilagajati rešitve. »Brez podpore šole in mentorja bi bilo vse skupaj precej težje,« priznava Ptičar.

Zmaga na RoboCupu je veliko priznanje za oba dijaka, njunega mentorja in Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor. Potrjuje, da se slovensko znanje s področja robotike in programiranja lahko enakovredno kosa z najboljšimi na svetu. Za Marka Ptičarja in Tadeja Božička bo naslov svetovnega prvaka pomembna referenca, ki jima bo lahko pomagala tudi pri iskanju zaposlitve. Uspeh na tako prestižnem tekmovanju je dokaz, da se trdo delo, vztrajnost in podpora izplačajo, ter hkrati motivacija za prihodnje generacije dijakov.