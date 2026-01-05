Mariborskemu radiologu odredili izredni nadzor, ima tudi prepoved dodatnega dela

Univerzitetni klinični center Maribor je 24. decembra odredil izredni notranji nadzor nad delom radiologa Mitje Ruprehta, nekdanjega predstojnika radiološkega oddelka. Razlog za nadzor je obseg popoldanskega dela, ki ga specialist opravlja za zunanje naročnike, pri čemer naj bi po podatkih iz preteklosti presegal dovoljene omejitve iz pogodbe o zaposlitvi. Do zaključka nadzornega postopka mu je UKC Maribor začasno prepovedal izvajanje preiskav za zunanje izvajalce. Zdravnik se je že v letih 2023 in 2024 soočil z nadzorom zdravstvenega inšpektorata, ki mu je izrekel globe zaradi prijavljenega obsega dela. Inšpektorat je takrat ugotovil, da je v posameznih obdobjih poročal o več urah dela, kot jih ima teden, poroča RTV Slovenija.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Oktobra opravil kar 1.565 magnetnih resonanc

Oktobra 2025 je Rupreht opravil 1.565 magnetnih resonanc. Le okoli 150 preiskav je izvedel za matično ustanovo, 417 za Splošno bolnišnico Ptuj, 998 pa za zasebno podjetje, ki ima koncesijo za izvajanje radioloških storitev. Zdravnik je javno zatrjeval, da je vse dodatne preiskave opravil izven svojega rednega delovnega časa. V UKC Maribor so pojasnili, da o izrečenih globah zdravstvenega inšpektorata niso bili uradno obveščeni, saj inšpekcijski organi vodstev bolnišnic o prekrškovnih postopkih proti fizičnim osebam ne smejo obveščati. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je ob uvedbi nadzora izrazil tudi strokovne pomisleke glede kakovosti posameznih izvidov. Opozoril je, da so nekateri zapisani na način, ki otežuje njihovo klinično uporabnost, in poudaril, da izjemna količina preiskav sama po sebi ne more biti merilo učinkovitosti, če sistem ne zagotavlja ustreznih nadzornih mehanizmov. Izsledki notranjega nadzora bodo predvidoma znani najkasneje marca 2026. Interni pravilnik UKC Maribor določa, da mora biti nadzorni postopek zaključen v treh mesecih od njegove uvedbe.