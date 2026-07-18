Mariborski policisti preiskujejo sum novačenja v rusko vojsko

Mariborski policisti preiskujejo osebo, ki naj bi prek družabnega omrežja rekrutirala ljudi za boj na ukrajinski fronti. Za sodelovanje je rekruter, ki je do zdaj že izbrisal svoj profil, ponujal 25.000 evrov in mesečno plačo 2500 evrov z dodatki, pravica do ruskega državljanstva, pomoč pri prihodu, poskrbljeno naj bi bilo tudi za letalske vozovnice tistih, ki bi se odločili boriti na ukrajinski fronti, je poročal POP TV. Po slovenski zakonodaji je novačenje za tujo vojsko sicer kaznivo dejanje. Takole pravi naš kazenski zakonik: »Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo v vojski ali v drugih oboroženih formacijah tuje države ali tuje sile, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.« In še: »Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih formacijah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«

Omenjena oseba z območja Maribora naj bi bila sicer 31-letni Neđo, bosanski Srb, ki trenutno prebiva v Mariboru, v preteklosti pa je že polnil stolpce bosanskih časnikov. Taisti Neđo naj bi se namreč v ruski uniformi tudi sam boril na ukrajinski fronti, so lani poročali bosanski mediji. Ko se je novinar medijske hiše POP TV odločil preveriti, ali kontakt, ki je bil naveden na družabnem omrežju ob »oglasu« za borca proti ukrajinski vojski, tudi res obstaja, sicer ni dobil odgovora, a to še ne pomeni, da že zgolj z objavo oglasa ni bilo storjeno kaznivo dejanje novačenja v tujo vojsko.

Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj je namreč prepričan, da je omenjeno kaznivo dejanje v tem primeru bilo storjeno. »Novačenje je popolnoma evidentno iz teh objav. Torej Slovenija ni v vojni. Slovenija ni v oboroženem spopadu z drugo državo. In bi tako imeli sovražnika, v tem primeru Rusijo,« je dejal Kozmelj, da so s primerom seznanjeni in se z njim ukvarjajo, pa so za omenjeno televizijo potrdili tudi na Policijski upravi Maribor.