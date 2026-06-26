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Mariborski vozniki obupani, po deset ur se kuhajo v vozilih brez klime, delodajalec očitke zavrača

Temperatura zraka v delovnih prostorih v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, ne sme presegati 28 stopinj Celzija.
V takšnih pogojih ne morejo delati (fotografija je simbolična). FOTO: Igor Vershinsky/Getty Images
V takšnih pogojih ne morejo delati (fotografija je simbolična). FOTO: Igor Vershinsky/Getty Images
B. K. P.
 26. 6. 2026 | 19:44
2:29
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Te dni, ko temperature dosegajo nevarne vrednosti, je pomembno, da se poskušamo, kolikor je mogoče ohladiti, skrbeti za zadostno hidracijo in se izogibati soncu v urah, ko je to najmočnejše. Za ustrezno okolje bi morali poskrbeti tudi delodajalci. »Delodajalec mora namreč med delovnim časom zagotoviti v delovnih prostorih takšno temperaturo zraka, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu. Poleg tega temperatura zraka v delovnih prostorih v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa,« pravijo na Inšpektoratu RS za delo. 

A tega, kot kaže, ne upoštevajo vsi. Povsem obupani so že vozniki mestnih avtobusov v Mariboru, saj so mnogi primorani delati v vozilih brez klimatskih naprav, oziroma z nedelujočimi klimatskimi napravami, ki da jih delodajalec ne želi popraviti ali nadomestiti. Še več, voznikom, ki sedijo za volani novejših električnih avtobusov, naj bi delodajalec celo ukazal, naj »klimo večkrat izklopijo, sicer da baterija ne bo zdržala do konca izmene«, je za oddajo 24ur povedal eden od voznikov, ki pa zaradi strahu pred odpovedjo delovnega razmerja ni želel razkriti svoje identitete. V takšnih razmerah, ko temperature v vozilo dosežejo preko 30 in se močno približajo 40 stopinjam Celzija, vozniki delajo tudi po deset ur dnevno, je dodal, kar ni le nevzdržano, temveč tudi nedopustno, zato so se menda že obrnili tudi na delovno inšpekcijo.

Pri javnem podjetju Marprom, ki opravlja mestni potniški promet znotraj Mestne občine Maribor, so sicer vse očitke za omenjeno oddajo zavrnili. Podarili so, da klimatske naprave redno servisirajo in odpravljajo težave, prav tako menda nikoli nobenemu od zaposlenih niso naročili, da mora v  električnih avtobusih zaradi varčevanja z baterijo, izklapljati klimo.

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