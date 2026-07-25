Marica je ostarelim Ljubljančankam najprej ponudila pomoč, nato pa jim pobrala denar in zlato: predstavljala se je kot pomočnica zdravnikov

VEČ OŠKODOVANK

Izkoriščala je njihovo starost, zmedenost in zaupanje ter jih oškodovala za več tisoč evrov.

Več oškodovank Hrvatice Marice Filjak je že mrtvih, saj so bile v času storitve kaznivih dejanj (med letoma 2020 in 2022) stare med 79 in 92 leti. In kaj je na sodniji doletelo že prej obsojeno tatico, ki je bila obtožena petih kaznivih dejanj velike tatvine in ene goljufije? Pogodila se je s tožilstvom in priznala krivdo, z ljubljanskega okrožnega sodišča pa odkorakala z milo pogojno kaznijo. Čeprav je brezsrčno izkoristila nemoč in starčevske tegobe šestih Ljubljančank. Nesla ji je vrečko in jo okradla Devetinpetdesetletna brezposelna mati dveh otrok iz Pitomače se je maja 2020 spravila nad ...