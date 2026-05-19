KRVODAJALKA

Marija že 120-krat darovala kri, po zapletu jo je potrebovala tudi sama

Upokojenka Marija Zalokar je bila leta 2015 tudi Krkina prostovoljka leta.
»Zdaj bo težko nehat, ko se človek navadi,« je jubilejno darovanje v smehu komentirala Marija Zalokar. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Pred odvzemom pregled pri zdravnici Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Po odvzemu je prejela veliko čestitk in zahval, v roke so ji segli zdravnica Mojca Šimc, Janez Turk iz KO RK Šmarješke Toplice in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Danica Novak Malnar. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Tanja Jakše Gazvoda
 19. 5. 2026 | 11:00
Mariji Zalokar iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah je v otroštvu pogosto tekla kri iz nosa. Ko je dopolnila 18 let, se je s sodelavkami odločila, da bo šla dat kri in bo morda tako zajezila to neprijetnost. Imela je prav, hkrati pa je spoznala, da se po vsakem odvzemu počuti bolje, tako telesno, kot tudi zaradi zavedanja, da s svojo gesto pomaga tistim, ki kri potrebujejo. Pred prvomajskimi prazniki, le dva dni po dopolnjenem 65. letu, je na krvodajalski stol na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto sedla že 120. in se tako zapisala med peščico slovenskih krvodajalk z največ odvzemi. Krvodajalka bo lahko do dopolnjenega 66. leta, tako da upa, da bo lahko prišla s tem namenom v novomeško bolnišnico še enkrat ali dvakrat.

4732 ODVZEMOV KRVI je bilo lani na Dolenjskem.

Včasih so lahko tudi ženske kri darovale vsake tri mesece, tudi Marija, ki prizna, da sta enkrat med eno in drugo akcijo minila le dva meseca in pol. »Začela sem torej leta 1979, ko sem se zaposlila v Krki. S puncami smo včasih kar tekmovale, da bomo redne krvodajalke. Sploh takrat je bilo luštno, ko smo po krvodajalski akciji dobili kranjsko klobaso in deci cvička ter smo si vzele prost dan zase. So bile akcije, ko smo celo ob petih zjutraj v vrsti čakali, da so odprli vrata,« se prešerno nasmeji zgovorna Dolenjka, ki je bila v dolenjskem farmacevtskem gigantu zaposlena kar 41 let in pol; svojo karierno pot je začela kot delavka, potem pa ob delu zaključila šolanje in opravljala delo farmacevtke.

V tovarni zdravil Krka dajo velik poudarek prostovoljstvu in Marija je postala celo Krkina prostovoljka leta 2015. Takole so takrat zapisali v obrazložitvi: »Marija je zelo vestna in zvesta krvodajalka. Kri je darovala že več kot stokrat, za kar sta jo nagradila tako Rdeči križ kot Krka. Krvodajalstvo jo spremlja že od mladosti. Pravi, da si življenja brez darovanja krvi sploh ne predstavlja. Težko bo sprejela dejstvo, da čez leta ne bo več primerna darovalka. Že 15 let je tudi aktivna gasilka. V svojem delovnem okolju je najbolj dejavna prostovoljka in svetel zgled mlajšim generacijam.« Marija v klepetu pove, da je gasilka v kar dveh gasilskih društvih, v domačem PGD Orešje in v podjetju Krka, kamor se je včlanila še v času službovanja, zdaj pa se z veseljem udeležuje skupnih druženj.

Zaplet pri operaciji

Marija se v pogovoru vrne v čas pred štirimi desetletji, ko je bila operirana zaradi žolčnih kamnov. Ker se je poseg zapletel, je tudi sama potrebovala kri. Za krvodajalstvo je navdušila še hčerko, mož in sin pa jima zaradi zdravstvenih omejitev ne moreta slediti. Marija se je upokojila konec leta 2018. Tudi njej tako kot večini upokojencev je vsak dan prekratek zaradi obilice obveznosti. Dela okrog hiše nikoli ne zmanjka, z možem urejata vrt in nekaj malega vinograda, pa tudi nekaj živine imajo v hlevu – tri glave govedi in dve kobili z žrebičkom. Že četrto leto dela kot upokojenka v Tušu v Novem mestu, kjer je prav tako zelo zadovoljna, najbolj pa se veseli druženja in klepeta s tremi vnukinjami in vnukom.

Sploh takrat je bilo luštno, ko smo po krvodajalski akciji dobili kranjsko klobaso in deci cvička ter smo si vzele prost dan zase.

Mariji so ob njenem jubilejnem darovanju krvi čestitali predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Danica Novak Malnar, predstavnik Krajevne organizacije Rdečega križa Šmarješke Toplice Janez Turk ter predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimc, dr. med. Danica Novak Malnar ob tem ni skrivala navdušenja: »120 odvzemov je v sedanjih časih težko dosegljiv dosežek, ko so pravila drugačna in lahko ženske darujemo kri le na vsake štiri mesece, moški pa na tri. Včasih je bilo namreč to poenoteno na tri mesece. Mariji sem 120-krat hvaležna, tudi v imenu pacientov, ki jim je njena kri olajšala ali celo rešila življenje.« Na Dolenjskem veliko pozornosti namenjajo spodbujanju krvodajalstva med mladimi, tudi s predstavitvami po srednjih šolah. »Ponosna sem, da je Dolenjska med regijami z največ krvodajalci. Lani smo imeli skupaj 4732 odvzemov krvi, od tega na šestih krvodajalskih terenskih akcijah 400, 362 krvodajalcev pa je kri darovalo prvič. Tudi letos številke sledijo lanskim trendom,« je izpostavila. 

