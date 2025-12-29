Marijino znamenje ločuje Mengšane, civilna iniciativa vztraja pri prvotni lokaciji

ZAVEZANE ROKE

Župan meni, da za to ni ne strokovnih ne pravnih podlag.

V prostorih župnijskega doma sv. Mihaela v Mengšu so se nedavno znova zbrali predstavniki civilne iniciative, ki ji predseduje znani Mengšan Janez Per, nekdanji župan ter vodja Alpskega kvinteta. Že dve leti si skupaj z nekaterimi občani prizadeva, da bi kip Marije Brezmadežne na visokem stebru in kamnitem podstavku, ki so ga na Glavnem trgu v Mengšu postavili v času avstrijskega cesarstva leta 1857 in je tam stal vse do leta 1955, ko ga je umaknila takratna komunistična oblast, leta 1967 pa je dobil prostor pri tamkajšnji cerkvi, spet postavili na izvorno mesto, torej na Glavni trg. Kip so ...