NEPREMIČNINSKI OGLAS

Slovenka Marina oddaja 56 kvadratov veliko stanovanje za zgolj 100 evrov: takšni so pogoji (FOTO)

Prednost imajo pari, izbor najemnikov pa poteka po večstopenjskem postopku.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Kaja Grozina
 12. 1. 2026 | 17:23
 12. 1. 2026 | 17:24
3:33
A+A-

V poplavi nepremičninskih oglasov, kjer so visoke najemnine pogosto brez zagotovila dostojnih bivalnih razmer, je pozornost pritegnila ponudba, ki izstopa tako po ceni kot po pogojih. Lastnica podeželskega posestva je v zasebno Facebook skupino napisala oglas, da oddaja mansardno stanovanje v velikosti 56 kvadratnih metrov za 100 evrov mesečno, pri čemer v najemnino vključuje vse stroške. A ugodna cena ima jasno določeno protiutež: delo na posestvu in sprejemanje posebnega življenjskega režima.

Stanovanje je pravkar prenovljeno in v celoti opremljeno, ima lasten vhod ter obsega kuhinjo, kopalnico, dnevni prostor z jedilnico, spalnico z zakonsko posteljo in dodatni kabinet. Razporeditev omogoča tudi prilagoditve glede na potrebe najemnikov. Primerno je za največ tri odrasle osebe. Hiša stoji na manjšem, v celoti ograjenem posestvu na podeželju, zasnovanem po načelih samooskrbe. Voda prihaja iz lastnega zajetja, ogrevanje poteka na drva in elektriko, vrt pa je po navedbah lastnice dovolj obsežen, da lahko zagotovi hrano za veččlansko gospodinjstvo. Na posestvu so tudi kokoši, mačke, pes in ovce, ki prispevajo k vzdrževanju prostora in pridelavi komposta. Najem ne pomeni zgolj bivanja, temveč tudi približno 40 ur pomoči pri delu mesečno. To vključuje različna opravila, od zlaganja drv, vzdrževanja vrtov, ograj in gredic do pobiranja pridelkov, kidanja snega ter čiščenja hleva. Lastnica ob tem poudarja, da delo sicer večinoma opravlja sama, vendar si želi pomoči nekoga, ki bi na posestvu tudi stalno živel.

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Prednosti imajo pari: »Dobrodošla sta le moški in ženska ali dva moška«

Posebnost oglasa je tudi odnos do sodobne tehnologije. Na posestvu ni brezžičnega interneta, lastnica pa izrecno navaja, da ga zaradi skrbi glede sevanja tudi v prihodnosti ne bo. Možna je napeljava kabelskega interneta neposredno v stanovanje, pri čemer stroške napeljave krije sama, naročnino pa najemnik. Kandidati za najem so skrbno opredeljeni. Lastnica išče izključno dolgoročne najemnike, prednost daje parom – mlajšim ali starejšim, a še vedno telesno sposobnim. Dobrodošla sta moški in ženska ali dva moška, medtem ko par deklet izrecno izključuje. Otroci in hišni ljubljenčki so dovoljeni, vendar le ob pogoju, da so, kot zapiše, lepo vzgojeni.

Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Oglas za stanovanje. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Varščina 1500 evrov, izbor najemnikov pa zasnovan kot večstopenjski postopek 

Vselitev pogojuje z varščino v višini 1500 evrov, saj želi stanovanje oddati ljudem, ki se za podeželsko življenje odločajo zavestno in ne iz nuje. Prav tako je ne zanima hitra oddaja, izbor najemnikov je namreč zasnovan kot večstopenjski postopek, ki vključuje pisno predstavitev, telefonski pogovor, osebno srečanje in šele nato ogled stanovanja ter posestva. Po potrebi tudi krajše poskusno bivanje. Ne gre zgolj za kvadratne metre in ceno, temveč za vstop v že vzpostavljen življenjski sistem, ki zahteva sodelovanje, prilagajanje in skupne vrednote. Za nekatere morda nepredstavljivo, za druge pa, kljub posebnim pogojem, privlačna alternativa sodobnemu mestnemu bivanju.

Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook
Fotografija stanovanja, ki se oddaja. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

