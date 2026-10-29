Marjan dočakal 90 let življenja, pri 55 stopinjah je varil v Afriki (FOTO)

Gornja Radgona • Srečati se z Marjanom Korelcem, ki je vso delovno dobo posvetil kovinarstvu, je vredno zapisa. Bili smo namreč povabljeni na njegovo slavje, ki se je v Gostišču Kostanj na Janževem vrhu odvijalo v krogu njegovih domačih in prijateljev.

Prvo naše srečanje je bilo na njegovem domu v Kupetincih, ki sodijo v občino Sv. Jurij ob Ščavnici, in sicer ko so mu prišli čestitat tako župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel, predsednica Krajevnega odbora Rdečega križa Sv. Jurij ob Ščavnici Cvetka Fiala, kot tudi delegacija Zveze borcev Videm.

Po izrečenih čestitkah in izročitvi priložnostnih daril smo sedli za bogato obloženo mizo, ki jo je pripravila njegova žena Jožica. Ob odlični postrežbi in vinski kapljici, ki je sad okolice njunega doma, ne nazadnje živita na robu znamenitih Kapelskih goric. Župan se mu je ob čestitki zahvalil še za njegovo delovanje v Društvu upokojencev in v drugih društvih.

Varilec v Gvineji

Marjan Korelc se je rodil 14. oktobra 1936 materi Mariji in očetu Francu v Gornji vasi pri Mokronogu. Imel je tri brate in sestro, ki so že vsi pokojni. Po drugi svetovni vojni se je s starši preselil v Črnce pri Apačah, kjer so starši kot kolonisti dobili hišo in manjšo posest, to pa so takrat dobili vsi priseljenci, ki so zasedli hiše in posesti izgnanih nemških prebivalcev Apaške doline. Po končani osnovni šoli se je v mariborski Metalni izučil za varilca. Najprej je 15 let delal pri kovičenju konstrukcij, nato pa vse do upokojitve leta 1992 kot elektro varilec.

Marjan med obiskom domačije, kjer je v času svoje afriške službe kupoval koze, da jih je potem lahko njihov kuhar pekel za delavce. Foto: osebni arhiv

V letih 1968 in 1969 je delal 13 mesecev v Afriki, natančneje, v Gvineji. »Delo v Afriki mi je za vedno ostalo v spominu. Tam smo gradili hidroelektrarno, na katero je iz jezu voda pritekala po cevovodu, ki je imel premer 3,35 metra in je bil iz 40 milimetrov debele jeklene pločevine. Dele cevovoda so izdelali v Metalni v Mariboru in jih z ladjo prepeljali v Gvinejo. Na delovišču cevovoda smo jih varilci potem spajali z varjenjem. Varili smo na vročini 55 stopinj. Z nami je bil na delovišču tudi zdravnik specialist infektolog, specialist za tropske bolezni, doma je bil iz Srbije in je skrbel za naše zdravje. Tako smo morali na silo, še preden smo začeli delo, se pravi varjenje, spiti veliko žlico soli. Zakaj, ne vem točno, rekli so le to, da nadomeščamo sol zaradi močnega znojenja. Moje bivanje v Afriki seveda ni bilo lahko, saj sem doma že imel ženo in tri male otroke. Žena Jožica je bila redno v službi, otroke pa sta varovala njena oče in mama, ki sta bila pri naju v bloku, kjer smo stanovali. Na delovišču smo delali po 12 ur. Sicer pa so ob Metalni delala še druga podjetja iz Slovenije in Jugoslavije ter tudi drugih držav, predvsem iz Nemčije,« se je spominjal Marjan Korelc.

Dolina miru

Ko se je leta 1992 upokojil, se je z ženo Jožico preselil v Kupetince. Območje, kjer je žena Jožica podedovala hišo in jima je tako lepo, sta poimenovala kar Dolina miru. Tu sta si na uredila nov dom, kjer ju obiskujejo tri hčerke, Saška, Irena in Zdenka, ter njunih 6 vnukov in 5 pravnukov.

Z obiskom so ga počastili tudi občinski veljaki, delegaciji RK in zveze borcev.

Torta za slavljenca, ob njem je žena Jožica.

S prihodom v Kupetince sta se vključila tudi v raznorazna društva, tako sta bila 20 let dejavna, denimo, pri vodenju DU Sv. Jurij ob Ščavnici, Marjan kot predsednik, Jožica pa tajnica. Marjan je 14 let pel tudi pri slovitem Kapelskem kvartetu.