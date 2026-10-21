Marjan in Branko obudila turistični biser: Ko pijete to vodo, v bistvu pijete radost (FOTO)

Po desetletjih propadanja je legendarni kompleks Rimski vrelec v Kotljah na Koroškem pred kratkim le zaživel v povsem novi, prefinjeni podobi. Za oživitev enega najbolj prepoznavnih turističnih biserov pod Uršljo goro sta zaslužna zakonca Marjana Kaker in Branko Dervodel. Marjana, po izobrazbi kemičarka, ki je v Avstraliji zgradila uspešen podjetniški imperij na področju proizvodnje industrijskih eksplozivov za svetovne rudnike, se je odločila kapital in srce vrniti v rodno Koroško. Rezultat je Butični Spa Hotel Wada – oaza miru, naravnih materialov in zdravilne mineralne vode.

21 sodobno opremljenih sob ponuja hotel.

Prihod v Kotlje v neposredni bližini Raven na Koroškem znova vzbuja ponos. Kjer sta nekoč stala zgodovinski naravni vrelec in klimatsko zdravilišče, ki je cvetelo že v časih Avstro-Ogrske ter privabljalo goste od blizu in daleč, je zadnjih nekaj desetletij zevala žalostna podoba propadanja. Leta 2020 sta kompleks odkupila domačina Marjana Kaker in Branko Dervodel z jasno vizijo: območju vrniti nekdanji sijaj ter Koroški podariti sodoben, a z naravo povsem usklajen turistični objekt. Nastal je Hotel Wada – ime v koroškem narečju pomeni preprosto voda, kar neposredno opominja na ključni naravni zaklad tega območja.

Od borovnic do milijonskega podjetja

Zgodba investitorjev je filmska. Marjana Kaker je pred skoraj štirimi desetletji zapustila Slovenijo in se odpravila v Avstralijo. Kot študirana kemičarka se je leta 1988 zaposlila v avstralski podružnici uglednega podjetja Dyno Nobel, ki nosi zapuščino izumitelja Alfreda Nobela. »Tam sem se 12 let kalila in učila tehnologije. Pozneje sva s takratnim možem razvila nov eksploziv in se odločila za samostojno proizvodnjo. A le tri mesece po zagonu podjetja, aprila 2003, je mož nenadoma umrl. Ostala sem sama, vsi okoli mene pa so govorili, da ženski ne bo uspelo. Toda ko mi nekdo reče, da mi ne bo uspelo, mi da le še večji zagon,« se spominja Marjana.

Stavijo na butičnost in domačnost. FOTO: Hotel Wada

Stavijo na osebni pristop

Unikatne tehnološke izboljšave, lastni patenti in nepopustljiva vztrajnost so jo vodili naprej. Zgradila je povsem novo tovarno specializiranih eksplozivov in vodila podjetja, ki so z eksplozivnimi emulzijami oskrbovala največje avstralske kope zlata, železa in niklja, vključno z legendarnim rudnikom Super Pit v Kalgoorliju. »V vseh teh letih sem postala prava strokovnjakinja za eksplozive. In kdo ve – morda moja zgodba z eksplozivi še ni povsem končana. A ne več v Avstraliji, morda pa tukaj v Sloveniji,« se v smehu pošali koroška podjetnica, ki je svojo podjetniško žilico gojila že kot deklica z nabiranjem gozdnih borovnic za prvi sladoled, kar pomeni, da je bilo v družini prej pomanjkanje kot izobilje. Da je njena zgodba še nekoliko bolj filmska, je zgovoren tudi podatek, da je edina ženska lastnica podjetja z eksplozivi na svetu. Kljub izjemnim poslovnim uspehom na drugem koncu sveta je ljubezen do domovine ostala nedotaknjena. S partnerjem Brankom Dervodelom sta sklenila, da del prihranjenega kapitala vložita nazaj v okolje, iz katerega izhajata: »Oba sva Korošca, oba Ravničana. Želela sva nekaj vrniti svojemu izvornemu okolju ter revitalizirati območje, ki je dolgo žalostno propadalo.«

Maja Pregelj je dokazala, da je sočuten odnos do slehernega obiskovalca njihova ključna prednost. FOTO: Mitja Felc

Novi butični hotel ponuja 21 sodobno opremljenih sob, v katerih prevladujejo naravni materiali, predvsem topel les, umirjeni barvni toni in premišljeni estetski detajli. Investitorja sta tudi ob pomoči evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost ustvarila ambient, ki ne deluje le kot prenočišče, ampak kot prostor regeneracije in sprostitve. Marjana priznava, da se na turizem oziroma vodenje hotela ne spozna, a povsem zaupa ekipi pod vodstvom. Da je spoštovanje in zaupanje vzajemno, dodaja Maja, ki še kako ceni Marjano, ne le zaradi tega, kako se z večmilijonsko investicijo trudi vlagati v rodno Koroško, ampak zlasti to, da je odprta za predloge, posluša in spoštuje prav vsakega zaposlenega. Rdeča nit celotne ponudbe ostaja slovita Hotuljska slatina ali koroško kisla voda. Zgodovinski izvir železne mineralne vode pod Uršljo goro prihaja do izraza tako v velnes ponudbi kot v vsakodnevni izkušnji gostov. Lokalno izvirsko vodo, bogato z železom, prebivalci že generacije uporabljajo za dvig energije in izboljšanje krvi. »Pomanjkanje železa v telesu pomeni pomanjkanje radosti. Ko pijete to vodo, v bistvu pijete radost,« poudarja vodja hotela Maja, ki pristavi, da je prav osebni, sočuten odnos do slehernega obiskovalca ključna prednost njihove ekipe. »Ko vse to vidite in slišite, je takoj jasno, zakaj sem se iz Ljubljane preselila na Koroško,« sklene v smehu.

Poleg spa in velnes doživetij je Hotel Wada odlična izhodiščna točka za raziskovanje razgibane Koroške. Gostom je na voljo flota električnih koles in več kot 20 skrbno načrtovanih kolesarskih ter pohodniških poti pod Uršljo goro in po okoliških hribih. Z odprtjem Hotela Wada Koroška ne pridobiva le zelo kakovostne turistične infrastrukture, temveč zgled, kako lahko kombinacija svetovljanskih izkušenj, podjetniške odločnosti in globoke pripadnosti domačim koreninam ustvari zgodbo o uspehu, ki bo v Kotlje še dolgo privabljala domače in tuje goste.

Branko Dervodel in Marjana Kaker povsem zaupata ekipi hotela. FOTO: Mitja Felc