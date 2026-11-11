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LOKALNE VOLITVE

Marjan Šarec obuja spomine: »Dva mandata sta nujna, trije so maksimum«

Prav danes namreč mineva 16 let, odkar si je Marjan Šarec prvič nadel župansko verigo
Marjan Šarec leta 2017. Funkcijo je opravljal dva mandata, do leta 2018. FOTO: Arhiv
Marjan Šarec leta 2017. Funkcijo je opravljal dva mandata, do leta 2018. FOTO: Arhiv
N. Č.
 11. 11. 2026 | 13:34
 11. 11. 2026 | 13:34
6:02
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Le še nekaj dni nas loči od lokalnih volitev, na katerih bodo Slovenci odločali, kdo bo prihodnja štiri leta vodil njihove občine. Ob vrhuncu volilne kampanje se je oglasil tudi nekdanji kamniški župan, premier in minister in zdajšnji evropski poslanec Marjan Šarec. Prav danes namreč mineva 16 let, odkar si je prvič nadel župansko verigo. Ob tej priložnosti je obudil spomine na svoje politične začetke, spregovoril o manj prijetnih plateh politike in razkril, zakaj podpira omejitev števila županskih mandatov.

»V dneh, ko smo priča vrhuncu kampanje za lokalne volitve, sem nekoliko sentimentalen. Danes je zame posebna obletnica. Prav na današnji dan pred 16 leti sem si namreč v Kamniku nadel župansko verigo in se podal na novo, meni dotlej neznano pot. Štel sem 32 let in se nisem zavedal, kaj vse me čaka. Pa pravzaprav še dobro, da ne,« je na družbenem omrežju zapisal Marjan Šarec.

Spomnil se je, da pot do prvega županskega mandata ni bila lahka. A mu je uspelo, na naslednjih volitvah pa je zmagal že v prvem krogu, in sicer s kar 64 odstotki glasov. Če bi se njegova politična pot razvijala drugače, bi se morda potegoval tudi za tretji mandat. »Nisem niti vedel, kam vse me bo vodila življenjska pot. V 16 letih sem doživel res veliko. Toliko, da še danes težko verjamem, da se je res vse zgodilo. Tako hudega, kakor lepega,« je zapisal.

»Večina jih pokliče, ko mislijo, da jim lahko kaj pomagaš«

Šarec se je ob obletnici dotaknil tudi manj prijetne plati političnega življenja. Kot pravi, politika prinaša več težkih kot lepih trenutkov, človek na položaju pa hitro spozna, da vsi odnosi niso tako iskreni, kot se morda zdijo. »Ko si na kateri koli funkciji je malo tistih, ki te iskreno pokličejo, ker jih zanima tvoje počutje. Večina jih pokliče, ko mislijo, da jim lahko kaj pomagaš. Taka dejavnost pač in tako jo je treba vzeti,« je zapisal.

Po njegovih besedah se mora vsak politik zavedati, da funkcija ni večna. Ko jo zapusti, pogosto šele zares spozna, kdo je bil ob njem zaradi njega samega in kdo zaradi njegovega položaja ter vpliva. Poudaril je tudi pomen sodelavcev, saj po njegovem prepričanju nihče ne more uspešno voditi občine povsem sam. Županovanje ni zgolj strokovno delo, temveč predvsem politična funkcija, ki zahteva odločitve in odgovornost.

Obregnil se je ob kandidate, ki pred volitvami obljubljajo vse mogoče

Nekdanji župan se je nato dotaknil tudi aktualne predvolilne kampanje. Opazil je, da se nekateri kandidati pri pridobivanju glasov trudijo čez vse meje dobrega okusa. »Kandidatov in kandidatof je ogromno in nekateri se napenjajo čez vse meje dobrega okusa,« je zapisal in nadaljeval z opisom kandidatov, ki so v času kampanje polni družbenih omrežij, popravljajo robove pločnikov ali lepijo plakate, pri čemer obljubljajo, da bodo vse »zrihtal«. A Šarec opozarja, da med kandidati niso le takšni. Veliko je tudi ljudi, ki bi lahko postali zelo dobri župani, če bi se jim okoliščine ustrezno poklopile.

Ob tem se je spomnil tudi predsodkov, s katerimi se je sam srečeval ob vstopu v politiko. Kot nekdanji komik in igralec je namreč dobro vedel, kako hitro lahko ljudje nekoga podcenjujejo. »Kot da za župana obstaja šola. Ne, ne obstaja. In županskih izkušenj si pač ne moreš pridobiti drugače, kakor da opravljaš funkcijo župana,« je poudaril. Po njegovem mnenju mora župan ostati zvest samemu sebi, saj nikoli ne more ugoditi prav vsem. Občina namreč niso le številke, kultura ali umetnost, ampak veliko več.

»Kolikor prebivalcev, toliko težav. In vsem se ne da ugoditi, tega ni zmogel niti Jezus, ki je bil Bog,« je zapisal.

Šarec podpira omejitev županskih mandatov: »Trije so maksimum«

Ob koncu zapisa se je dotaknil še vprašanja, ki se ob lokalnih volitvah pogosto pojavlja: ali bi morali omejiti število mandatov, ki jih lahko opravlja župan? Šarec pri tem nima pomislekov. Zavzema se za omejitev na največ tri mandate, saj meni, da sta dva potrebna za izvedbo zastavljenih projektov, tretji pa bi moral biti zadnji. »Precejkrat sem bil vprašan o omejitvi števila županskih mandatov in vedno sem odgovoril enako. Dva mandata sta nujna za kaj naredit, trije so maksimum. Ampak to je moje osebno mnenje, za katerim trdno stojim,« je zapisal.

Ob tem je dodal, da podpira tudi nezdružljivost funkcij. Kljub svojemu stališču pa priznava, da imajo volivci pravico odločiti drugače: »Če ljudje na volitvah menijo drugače, je to njihova pravica.«

Lokalne volitve: za 212 županskih stolčkov 614 kandidatov

V nedeljo, 15. novembra 2026, bodo volivci v 212 slovenskih občinah izbirali župane in občinske svetnike. Za župansko funkcijo se poteguje 614 kandidatk in kandidatov. V občinah, kjer v prvem krogu nihče ne bo prejel večine veljavnih glasov, bo drugi krog potekal 29. novembra.

Posebnost letošnjih volitev je tudi, da ima po posredovanih podatkih 45 občin le enega županskega kandidata. Ti kandidati tako nimajo protikandidatov, za formalno izvolitev pa mora biti glasovanje še izvedeno.

Volivci morajo biti pozorni tudi na pravila glasovanja. Na lokalnih volitvah namreč ni mogoče glasovati na tako imenovanih voliščih omnia, torej zunaj kraja stalnega prebivališča, prav tako ni mogoče glasovati iz tujine.

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