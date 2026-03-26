Marjan Šarec razkriva zakulisje: Klical me je Tonin, če lahko pride k meni domov ...

Pot do nove vlade bo, kot kaže, dolga in naporna. Po tesnem povolilnem razpletu, v katerem po trenutnih neuradnih izidih Gibanje Svoboda vodi pred SDS le za mandat, Demokrati pa so med pomembnimi igralci pri sestavljanju večine, se je oglasil nekdanji premier Marjan Šarec in obudil spomin na leto 2018, na čas, ko so se po zaprtju volišč začeli »nesluteni manevri, preigravanja in kalkulacije«.

Šarec je zapisal, da je današnja situacija »sicer malo drugačna od tiste leta 2018, a vendar nekako podobna«. Prav zato je, kot pravi, sklenil obuditi spomine na čas po volitvah, »predvsem zaradi manevrov, ki se sprožijo, ko se volišča zaprejo«. Dodal je še: »Manevri so včasih taki, da se jih sam niti spomnil ne bi. Izkušeni mački pa to znajo.«

Spomnil je na volitve leta 2018, ko je bila njegova Lista Marjana Šarca (LMŠ) druga. »Ko sem zvečer videl, da je LMŠ drugouvrščena stranka, sem bil tega zelo vesel, a hkrati ni bilo razloga za dobro voljo,« je zapisal. Rezultat je bil po njegovih besedah dovolj dober »za udobno biti koalicijski partner, nikakor pa ne za vodenje vlade«. Ker so se, kot je spomnil, skoraj vsi zaklinjali, da s SDS ne gredo v vlado, je bil »porinjen v situacijo«, da poskusi sestaviti vlado. »Z današnjega vidika bi bilo takrat boljše čakati,« je dodal.

Opisal je tudi enega najbolj občutljivih trenutkov tistega časa – izvolitev predsednika državnega zbora. Na predvečer ustanovne seje ga je, kot piše, poklical Matej Tonin in ga vprašal, ali bi ga podprl za predsednika DZ. »21.junija, na predvečer, me je poklical Matej Tonin, če se lahko oglasi pri meni doma. Hm...sem si mislil...kakšna pota ga spet vodijo. Res je prišel. Sedla sva pod brajdo in vprašal me je, če bi ga podprl za predsednika DZ.

»Tonin naj je nat****l«

Šarec pravi, da nad zamislijo niso bili vsi navdušeni, a je bil Tonin nato potrjen. Ob tem mu je rekel: »Zdaj pa glej, da nas ne boš nat...« Nato pa pristavil: »Seveda nas je.«

Dodaja: »Celo poletje je užival v vlogi predsednika DZ, mi smo pa krvavi pot potili na pogajanjih, za katera nisem bil prepričan kako se bodo izšla. Bile so pa tudi ideje s te strani, tako bolj iz ozadja, da naj bom jaz začasni predsednik Državnega zbora. Seveda je bilo to tudi s ciljem izločiti me iz mandatarske tekme. Mislili so, da se bom potem tam navadil in bom opustil idejo po vodenju vlade. Začasne stvari so pa po navadi najbolj trajne. Ali pa bi me potem razrešili...bogve, kakšne ideje so vse imeli. Ta inženiring, zlasti na levi sredini, včasih presega običajno mero domišljije.«

Posebej ostro je opisal pogajanja z NSi, ki jih je označil za »dolgotrajna in mukotrpna«. Eno od pogajanj v Kamniku je po njegovih besedah trajalo deset ur. »Skratka, vse smo jim dali, a oni so zavlačevali in izstopili iz pogajanj,« je zapisal. Po njegovem je bil cilj jasen: spraviti ga v časovno stisko in izsiliti tretji krog. »Na ta način bi me izločili iz igre in postavili drugega mandatarja,« je dodal. Nato še težje besede: »Seveda je bilo vse usklajeno z drugo stranjo in iskrenega namena iti v našo vlado niso nikoli imeli.«

Ko je postalo jasno, da z NSi ne bo šlo, je, kot pravi, v zadnjem trenutku začel pogajanja z Levico. Tudi tam ni bilo lahko. »Pogajanja so bila še napornejša in glavno pogajanje je tokrat trajalo 14 ur. Vmes smo naročili pice in nato dalje,« se spominja. A Levica po njegovih besedah ni bila edina zahtevna sogovornica. Omenil je tudi SMC in takratnega predsednika Mira Cerarja. »SMC je kompliciral na mile viže,« je zapisal, nato pa v svojem slogu dodal: »V šali sem večkrat rekel, da je Miro Cerar odstopil, a bo na koncu imel petletni mandat.«

»Jaz pa sem v kamero vsak dan govoril šarcizme«

Šarec je opozoril še na eno stalnico sestavljanja oblasti – preveč besed pred kamerami in premalo tišine za zaprtimi vrati. »Vsi so izredno radi hodili pred kamere, tako da smo ‘dihtali’ kot cedilo. Vse je bilo hitro v medijih, jaz pa sem v kamero vsak dan govoril t. i. ‘šarcizme’, zato da sem odvračal pozornost,« je zapisal. In dodal stavek, ki zveni kot svarilo tudi za današnji čas: »Koalicija se sestavlja v tišini, ne v medijih.«

Ko je bila vlada 13. septembra 2018 vendarle postavljena, je, kot piše, takoj vedel, da ne bo dolgo trajala. »A če ne drugega, smo nasprotni strani vzeli dve leti mandata in smo doslej edini, ki smo uspeli sestaviti manjšinsko vlado s petimi strankami v vladi in šesto zunaj nje.«

Šarec zaključi s sporočilom: »Nauk te zgodbe je, da se potem, ko volilci povedo svoje in se preštejejo glasovi, odpre nov svet politike. Nesluteni manevri, preigravanja in kalkulacije. Enega takšnih manevrov nasprotne starani že opazujemo v zvezi s predčasnimi volitvami in nepriznavanjem rezultatov. A to šele začetek, kajti pričakujem stopnjevanje pritiska.«