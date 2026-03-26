  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POT TO NOVE VLADE

Marjan Šarec razkriva zakulisje: Klical me je Tonin, če lahko pride k meni domov ...

Marjan Šarec je v zapisu o povolilnem dogajanju obudil spomin na leto 2018, ko so se začeli politični manevri, NSi pa ga je izigrala in izkoristila zaupanje.
Minister Marjan Šarec. FOTO: Voranc Vogel
N. Č.
 26. 3. 2026 | 09:50
A+A-

Pot do nove vlade bo, kot kaže, dolga in naporna. Po tesnem povolilnem razpletu, v katerem po trenutnih neuradnih izidih Gibanje Svoboda vodi pred SDS le za mandat, Demokrati pa so med pomembnimi igralci pri sestavljanju večine, se je oglasil nekdanji premier Marjan Šarec in obudil spomin na leto 2018, na čas, ko so se po zaprtju volišč začeli »nesluteni manevri, preigravanja in kalkulacije«.

Šarec je zapisal, da je današnja situacija »sicer malo drugačna od tiste leta 2018, a vendar nekako podobna«. Prav zato je, kot pravi, sklenil obuditi spomine na čas po volitvah, »predvsem zaradi manevrov, ki se sprožijo, ko se volišča zaprejo«. Dodal je še: »Manevri so včasih taki, da se jih sam niti spomnil ne bi. Izkušeni mački pa to znajo.«

Spomnil je na volitve leta 2018, ko je bila njegova Lista Marjana Šarca (LMŠ) druga. »Ko sem zvečer videl, da je LMŠ drugouvrščena stranka, sem bil tega zelo vesel, a hkrati ni bilo razloga za dobro voljo,« je zapisal. Rezultat je bil po njegovih besedah dovolj dober »za udobno biti koalicijski partner, nikakor pa ne za vodenje vlade«. Ker so se, kot je spomnil, skoraj vsi zaklinjali, da s SDS ne gredo v vlado, je bil »porinjen v situacijo«, da poskusi sestaviti vlado. »Z današnjega vidika bi bilo takrat boljše čakati,« je dodal.

Opisal je tudi enega najbolj občutljivih trenutkov tistega časa – izvolitev predsednika državnega zbora. Na predvečer ustanovne seje ga je, kot piše, poklical Matej Tonin in ga vprašal, ali bi ga podprl za predsednika DZ. »21.junija, na predvečer, me je poklical Matej Tonin, če se lahko oglasi pri meni doma. Hm...sem si mislil...kakšna pota ga spet vodijo. Res je prišel. Sedla sva pod brajdo in vprašal me je, če bi ga podprl za predsednika DZ.

»Tonin naj je nat****l«

Šarec pravi, da nad zamislijo niso bili vsi navdušeni, a je bil Tonin nato potrjen. Ob tem mu je rekel: »Zdaj pa glej, da nas ne boš nat...« Nato pa pristavil: »Seveda nas je.«

Dodaja: »Celo poletje je užival v vlogi predsednika DZ, mi smo pa krvavi pot potili na pogajanjih, za katera nisem bil prepričan kako se bodo izšla. Bile so pa tudi ideje s te strani, tako bolj iz ozadja, da naj bom jaz začasni predsednik Državnega zbora. Seveda je bilo to tudi s ciljem izločiti me iz mandatarske tekme. Mislili so, da se bom potem tam navadil in bom opustil idejo po vodenju vlade. Začasne stvari so pa po navadi najbolj trajne. Ali pa bi me potem razrešili...bogve, kakšne ideje so vse imeli. Ta inženiring, zlasti na levi sredini, včasih presega običajno mero domišljije.«

Posebej ostro je opisal pogajanja z NSi, ki jih je označil za »dolgotrajna in mukotrpna«. Eno od pogajanj v Kamniku je po njegovih besedah trajalo deset ur. »Skratka, vse smo jim dali, a oni so zavlačevali in izstopili iz pogajanj,« je zapisal. Po njegovem je bil cilj jasen: spraviti ga v časovno stisko in izsiliti tretji krog. »Na ta način bi me izločili iz igre in postavili drugega mandatarja,« je dodal. Nato še težje besede: »Seveda je bilo vse usklajeno z drugo stranjo in iskrenega namena iti v našo vlado niso nikoli imeli.«

Ko je postalo jasno, da z NSi ne bo šlo, je, kot pravi, v zadnjem trenutku začel pogajanja z Levico. Tudi tam ni bilo lahko. »Pogajanja so bila še napornejša in glavno pogajanje je tokrat trajalo 14 ur. Vmes smo naročili pice in nato dalje,« se spominja. A Levica po njegovih besedah ni bila edina zahtevna sogovornica. Omenil je tudi SMC in takratnega predsednika Mira Cerarja. »SMC je kompliciral na mile viže,« je zapisal, nato pa v svojem slogu dodal: »V šali sem večkrat rekel, da je Miro Cerar odstopil, a bo na koncu imel petletni mandat.«

»Jaz pa sem v kamero vsak dan govoril šarcizme«

Šarec je opozoril še na eno stalnico sestavljanja oblasti – preveč besed pred kamerami in premalo tišine za zaprtimi vrati. »Vsi so izredno radi hodili pred kamere, tako da smo ‘dihtali’ kot cedilo. Vse je bilo hitro v medijih, jaz pa sem v kamero vsak dan govoril t. i. ‘šarcizme’, zato da sem odvračal pozornost,« je zapisal. In dodal stavek, ki zveni kot svarilo tudi za današnji čas: »Koalicija se sestavlja v tišini, ne v medijih.«

Ko je bila vlada 13. septembra 2018 vendarle postavljena, je, kot piše, takoj vedel, da ne bo dolgo trajala. »A če ne drugega, smo nasprotni strani vzeli dve leti mandata in smo doslej edini, ki smo uspeli sestaviti manjšinsko vlado s petimi strankami v vladi in šesto zunaj nje.«

Šarec zaključi s sporočilom: »Nauk te zgodbe je, da se potem, ko volilci povedo svoje in se preštejejo glasovi, odpre nov svet politike. Nesluteni manevri, preigravanja in kalkulacije. Enega takšnih manevrov nasprotne starani že opazujemo v zvezi s predčasnimi volitvami in nepriznavanjem rezultatov. A to šele začetek, kajti pričakujem stopnjevanje pritiska.«

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki