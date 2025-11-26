Kot je znano, je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na referendumu padel, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči zavrnitveni kvorum. Proti uveljavitvi zakona je glasovalo 369.089 volivcev oziroma 53,43 odstotka, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo 321.729 oziroma 46,57 odstotka tistih, ki so glasovali. Volilna udeležba je bila skoraj 41-odstotna.

Marko iz Nemčije šele v torek dobil pošto z gradivom za referendum

A nekatari na nedeljskem refrendumu niso mogli glasovati. Tako se je v torek na družabnem omrežju pojavil zapis: »Me kliče moj dragi stric Marko s severa Nemčije in vpraša, da če poznam nekega Zorčiča z DVK, naj ga lepo pozdravim. Da je danes prejel pošto z gradivom za referendum.«

Kaj se je zgodilo, smo seveda preverili na Državni volilni komisiji (DVK).

Vse poštne pošiljke, ki se pošiljajo iz DVK za glasovanje po pošti v tujino imajo sledilno številko, zato se lahko volivci, če ne prejmejo pred dnem glasovanja pošiljke, kadarkoli obrnejo na Državno volilno komisijo, kjer pridobijo sledilno številko, s katero lahko preverijo status in lokacijo pošiljke.

Lara Valič, višja svetovalka Državne volilne komisije, tako uvodoma poudari, da se je rok za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine za referendum ZPPKŽ se je iztekel v petek, 7. 11. 2025 ob polnoči. Državna volilna komisija je 5. 11. 2025, ko je od izvajalca prejela glasovnice, nemudoma pričela s pošiljanjem volilnega gradiva po pošti v tujino.

Volilno gradivo je bilo po dnevih, prednostno po pošti, sproti vsak dan odposlano v Nemčijo takole:

· 5. 11. 2025: 21 pošiljk (vloge prejete do 5. 11. 2025),

· 6. 11. 2025: 10 pošiljk,

· 7. 11. 2025: 23 pošiljk,

· 10. 11. 2025: 8 pošiljk.

Zadnji dan pošiljanja volilnega gradiva je bil torej ponedeljek, 10. 11. 2025, saj so se vloge zaprle v petek, dne 7. 11. 2025, ob polnoči, je poudarila Valičeva.

Marko se mora osebno obrniti na na Državno volilno komisijo

Ker imajo vse poštne pošiljke, ki se pošiljajo iz DVK za glasovanje po pošti – tujina sledilno številko, se lahko volivci, če ne prejmejo pred dnem glasovanja pošiljke, kadarkoli obrnejo na Državno volilno komisijo, kjer pridobijo sledilno številko, s katero lahko preverijo status in lokacijo pošiljke.

Iz pregleda podatkov sledenja pošte izhaja, da od volilnega gradiva, ki je bilo poslano v Nemčijo, 6 pošiljk ni bilo prevzetih, vse ostale pa so bile prevzete pred dnem glasovanja, zadnja dne 18. 11. 2025, zaključi Valičeva.