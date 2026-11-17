Le kdo bi pričakoval, da bo sredi sodobnega, a pustega Celja, temperatura je kazala le pet stopinj Celzija, zagorelo odprto ognjišče, nad njim pa se bo pripravljala prava srednjeveška pojedina? Prav to se je zgodilo v Mladinskem centru Celje, kjer je Kulturno, športno in turistično društvo Scarlett B pripravilo prav posebno doživetje z naslovom Sledi stopinjam Celjskih grofov skozi ples in igro.

Obiskovalci so lahko tudi sami postali del srednjeveške zgodbe.

Grajski jedilnik FOTO: Žan Beti

Scarlett po filmu

Mimoidoči in obiskovalci so se ob nenavadnem prizoru ustavljali in marsikdo ni mogel verjeti svojim očem. Namesto običajnega mestnega utripa jih je pričakala podoba iz nekih drugih časov: ogenj, srednjeveški lonec, omamne vonjave, dolga grajska miza, okrašena s svečami, in družba, zbrana ob srednjeveški pojedini. Mraz očitno ni pokvaril razpoloženja, saj je bilo ob ognju in dobri družbi prav prijetno. »Osrednji del doživetja je bila pokušina srednjeveškega menija. Obiskovalci so spoznavali okuse nekdanjih časov, okušali grajski lonec in za sladek zaključek še prav poseben kruhov puding s poprovo omako. Kulinarično popotovanje je bilo nekaj drugačnega, saj takšne gostije sredi sodobnega mestnega okolja res ne doživiš vsak dan,« pove, pobudnica ustanovitve društva Scarlett B, ustanovljenega na začetku leta 2025. Suševa je sicer dolgoletna organizatorka kulturnih in športnih dogodkov in je deset let delovala na področju srednjeveške kulture in plesa, danes pa izkušnje deli predvsem na praktičnih delavnicah, s katerimi želi starodavna znanja, običaje in spretnosti približati širši javnosti. Obenem je članica upravnega odbora Zveze kulturnih društev Celje in nadzornega odbora Turistične zveze Slovenije.

Prikazali so, kako je nekoč potekalo pečatenje. FOTO: Žan Beti

Srednjeveško popoldne, ki ga je pripravilo KŠTD Scarlett B, pa ni bilo namenjeno le kulinariki. Udeleženci so se z vodnikom podali na raziskovanje starega mestnega jedra Celja ter spoznavali zgodbe in zanimivosti mogočne rodbine Celjskih grofov. Po vrnitvi z raziskovanja in potepanja po mestu so sledili srednjeveški ples, izdelovanje in pečatenje starinskih ovojnic, ustvarjanje lastnih parfumov ter preizkušanje kaligrafije. Tako so obiskovalci zgodovino spoznavali z vsemi čutili – skozi gibanje, ustvarjanje, vonje in okuse. »Odzivi so bili izjemno pozitivni. Obiskovalci so bili navdušeni nad izvirnostjo in interaktivnostjo dogodka, saj niso bili le gledalci, ampak so lahko tudi sami postali del srednjeveške zgodbe,« še pove Barbara Suša, idejna vodja delavnic, ki je poskrbela za nenavadno zgodovinsko popoldne. Sicer pa si KŠTD Scarlett B iz Celja šele utira pot v kulturni prostor, poudarek pa dajejo ohranjanju srednjeveške kulture in umetnosti ter povezovanju preteklosti s sedanjostjo. In od kod ime društva? Barbara Suša pove: »Navdih za ime Scarlett smo dobili po priljubljenem filmu V vrtincu in škrlatni barvi obenem, ki nam je vsem članom društva še posebej pri srcu.«

Dogodek pa je pokazal, da zgodovine ni treba spoznavati samo iz knjig in muzejev. Včasih zadostujejo ogenj, grajski lonec, nekaj sveč in dobra zamisel, da se sodobno mesto za nekaj ur spremeni v prizorišče iz preteklosti. Društvo Scarlett B je s tem dogodkom dokazalo, da ima še veliko zanimivih idej, s katerimi želi oživljati kulturno dediščino in obiskovalcem ponuditi nekaj drugačnega. Kajti Celje ni le mesto, v katerem so nekoč živeli mogočni grofje, ampak tudi mesto, v katerem lahko njihove čase še danes za trenutek podoživimo.

Postrežba je bila grajska. FOTO: Žan Beti