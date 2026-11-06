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EVROPSKA KOMISARKA

Marta Kos Janši brez ovinkarjenja: »Vi niste moj šef! Moja šefica je Ursula von der Leyen«

Aleksandru Vučiću je namenila pomenljivo pripombo.
Marta Kos. FOTO: Zaslonski Posnetek 24 Ur Zvečer
Marta Kos. FOTO: Zaslonski Posnetek 24 Ur Zvečer
M. U.
 6. 11. 2026 | 07:25
 6. 11. 2026 | 08:39
3:28
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Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v oddaji 24UR ZVEČER odločno odgovorila premierju Janezu Janši, ki je napovedoval možnost njenega odhoda s položaja. Poudarila je, da o njeni prihodnosti ne odloča Janša, temveč predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Spregovorila je tudi o spornih arhivih nekdanje Udbe, slovenski grožnji z blokado Srbije na poti v Evropsko unijo in svojih odnosih z nekdanjim srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Janši jasno sporočila, kdo odloča o njeni usodi

Janša je v začetku maja na družbenem omrežju X zapisal, da so Marto Kos v Evropskem parlamentu ujeli na laži in da bo morala zato odstopiti oziroma jo bodo zamenjali. Komisarka je te napovedi zavrnila in poudarila, da je prestala vsa potrebna zaslišanja in preverjanja.

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Janša postavil ultimat Srbiji, zdaj se je oglasila Marta Kos. Te njene besede mu bodo všeč

»Gospod Janša ni moj šef, moja šefica je Ursula von der Leyen,« je poudarila v oddaji. Dodala je, da lahko samo predsednica Evropske komisije odloča o njenem nadaljnjem opravljanju funkcije. Kot je pojasnila, je von der Leynova evropski poslanki Romani Tomc že odgovorila, da je z njenim delom vse v redu.

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Kosova je znova zavrnila tudi očitke iz vrst SDS o domnevnem sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udbo. Po njenih besedah jo s takšnimi obtožbami poskušajo diskreditirati že od njene kandidature za evropsko komisarko.

Bo Janša Srbiji zaprl vrata Evropske unije?

Povod za novo politično zaostrovanje je tudi Janševa zahteva, da Srbija Sloveniji izroči arhive nekdanjih jugoslovanskih služb. Premier je opozoril, da bi lahko Slovenija v nasprotnem primeru blokirala napredovanje Srbije v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo. Kosova se strinja, da je treba vprašanje arhivov rešiti, vendar zagovarja drugačen pristop. Pojasnila je, da sporazum o nasledstvu nekdanje Jugoslavije predvideva razdelitev arhivskega gradiva vse od leta 1918, ne zgolj iz obdobja delovanja Udbe.

Upa, da bo mogoče vprašanje rešiti z novo srbsko vlado, pri čemer poudarja pomen dobrih sosedskih odnosov in sodelovanja med državami.

Po njenem prepričanju je pomembno, da države rešujejo odprta vprašanja iz preteklosti, vendar ob tem ne pozabijo na skupno prihodnost.

Vučiću namenila pomenljivo pripombo

Evropska komisarka se je dotaknila tudi razmer v Srbiji. Povedala je, da se je sestala s predstavniki zmagovalcev študentske liste, s katerimi so govorili o prednostnih nalogah morebitne nove vlade. Med njimi so krepitev pravne države, boj proti korupciji ter zagotavljanje neodvisnosti sodstva in medijev. Kosova namerava Beograd obiskati, ko bodo okoliščine to dopuščale in bo oblikovana nova vlada. Septembra je obisk odpovedala zaradi poveličevanja obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, kar je sprožilo oster odziv takratnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ta je njeno pojasnilo označil za neumno.

Kosova mu ni ostala dolžna. »Gospod Vučić me ima očitno posebej rad,« je pripomnila in spomnila, da jo je že prej obtoževal, da želi Srbiji slabo.

Zatem je dodala še pomenljivo opazko: »Ampak poglejte, kje je on danes.«

 

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