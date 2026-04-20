Marta Kos postavila ultimat Balkanu, brez reform ni milijonov

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju države Zahodnega Balkana posvarila, da bi lahko ostale brez 700 milijonov evrov iz evropskega načrta za gospodarsko rast, če do junija oziroma decembra letos ne bodo izvedle potrebnih reform. Srbiji bi lahko medtem unija zamrznila izplačevanje evropskih sredstev. Kot je Kos povedala na seji parlamentarnega odbora za zunanje zadeve (Afet), EU prek t. i. načrtov za rast držav, ki se ji želijo pridružiti, napredek pri sprejemanju reform povezuje z naložbami in gospodarskimi priložnostmi. Medtem ko Ukrajina in Moldavija, ki imata vsaka svoj načrt, dobro napredujeta, je napredek šesterice držav Zahodnega Balkana »precej počasnejši«.

»Zato sem pretekli teden oblastem pisala, naj pospešijo sprejemanje reform, ker bodo drugače njihovi državljani prikrajšani,« je povedala. Pojasnila je, da je skupno šest milijard evrov vreden načrt za obdobje 2024-27 strogo vezan na sprejemanje reform z jasnimi časovnicami. »Če reforme ne bodo dokončane do junija 2026 oziroma pri BiH do decembra 2026, bi lahko regija za vedno ostala brez 700 milijonov evrov,« je posvarila.

Od oblasti v Beogradu pričakuje

Glede Srbije je medtem povedala, da na komisiji trenutno preučujejo, ali še naprej izpolnjuje vse pogoje za izplačevanje evropskih sredstev, vključno z načrtom za rast. V okviru tega ji je na voljo še približno 1,5 od skupno okoli 1,6 milijarde evrov. Od oblasti v Beogradu pričakuje, da bodo pri nedavno sprejeti pravosodni reformi v celoti upoštevali priporočila Beneške komisije, pravnega svetovalnega telesa pri Svetu Evrope. Zagotoviti pa morajo tudi svobodo izražanja, svobodo medijev ter svobodne in pravične volitve.