Martin Golob želi spodbuditi mlade: »Fantu, ki bo šel za župnika, bom kupil avto«

ŽUPNIK PONUJA AVTO

V zadnjih letih je novih duhovnikov vse manj, zato verjame, da je čas za pogumne spodbude in močne osebne zglede.

Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji je bogatejša za pet novomašnikov. Za duhovnika sta bila v Nadškofiji Ljubljana posvečena Luka Anžič iz župnije Ihan in Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče. Novi duhovnik v Nadškofiji Maribor je postal Timotej Fijavž Vivod, ki prihaja iz nadžupnije Slovenske Konjice. Med letošnjimi novomašniki sta tudi dva redovnika: Janez Gorenc iz župnije Ljubljana - Dravlje je član Družbe Jezusove oziroma jezuitov, Dominik Papež iz župnije Ambrus pa je član kapucinskega reda. V Sloveniji je bilo v zadnjih šestih letih posvečenih 25 novih duhovnikov. Letošnjih pet ...