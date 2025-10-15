Martin navdušil množice, njegov je najdaljši (FOTO)

Jabolko je več kot sadež – je simbol narave, trajnosti in povezanosti lokalne skupnosti. Tako zatrjujejo v Javnem zavodu Kozjanski park, ki je letos organiziral že 26. prireditev Kozjansko jabolko.

Praznik je vsako leto posvečen jabolku iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so del bogate naravne in kulturne dediščine Kozjanskega. Največja sejemska prireditev pri nas, ki v majhno Podsredo na Kozjanskem privabi obiskovalce iz vse Slovenije, pa postaja vse bolj prepoznavna. Obiskovalcev je bilo letos, verjetno tudi zaradi lepega vremena, več tisoč, pričakala jih je bogata ponudba na okoli 160 stojnicah, na katerih so se predstavili okoljsko ozaveščeni pridelovalci, nosilci blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, ki je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave za ohranjanje okolja in narave. Proizvodi pod omenjeno blagovno znamko so pridelani in predelani do narave in ljudi prijazno ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.

8 EKIP se je pomerilo v peki štrudlja.

Brez domačih klobas in drugih suhomesnih izdelkov ni šel domov skoraj noben obiskovalec. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Rosanda Ploštajner iz Šentjurja je na Kozjanskem ponujala bučnice, ki so posebnost tega okolja.

Najboljši štrudeljmojstrici Irena Vavričuk in Stanka Alegro pri delu

Penina kozjanka

»Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v nasprotju s poslanstvom zavarovanega območja. Blagovno znamko lahko pridobijo tako kmetje kot tudi obrtniki in organizacije, ki delujejo na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko ter Obsotelje, tako na gospodarskem, izobraževalnem ali kulturnem področju. Doslej je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park pridobilo že 35 ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev, letos mojster domače in umetne obrti, slamokrovec Bojan Guček s Kozjanske domačije, ter Simon Rogina, ki ima družinsko turistično kmetijo z vinsko kletjo in apartmaji,« pove Nina Klavdija Gabron iz JZ Kozjanski park.

Na Prazniku kozjanskega jabolka je vedno živahno tudi na odru.

Gučkova Kozjanska domačija je edinstvena turistična kmetija, na kateri sta 270 in 230 let stari domačiji, manjša kozolca, čebelnjak, gospodarsko poslopje in stalna razstava starinskih predmetov. Razgledna ploščad ponuja poglede na Lisco, Bohor, Svete gore in Sljeme. Poleg domače hrane in pijače, postrežene v starinskem posodju, so njihova posebnost penina kozjanka, domač jabolčni sok, jabolčnik in vina samorodnih trt. Prikazujejo stare obrti, običaje, ohranjajo ljudske pesmi in plese, šolarji se lahko pri njih preizkusijo v mlačvi in mletju žit na stare žrmlje.

Vse najboljše štrudeljmojstrice letošnjega leta

Med in izdelki iz medu so šli za med.

Dijakinji Izobraževalnega centra Piramida Maribor sta z jabolčnim zavitkom osvojili drugo mesto.

Najboljša so kiselkasta jabolka

Sicer pa je letošnji praznik z ugrizom v sladko jabolko odprl minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki se je sprehodil tako med ponudniki kot obiskovalci. »Trg v Podsredi je kot veliko mravljišče,« je na odprtju poudarila direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek. In res je bilo živahno, obiskovalci pa so pretežno iskali jabolka in drugo, tudi suho sadje, med in izdelke iz medu, domače pecivo in suhomesne izdelke ter sir, skratka, vse tisto pristno domače, česar v trgovinah nimajo.

»Obisk Podsrede je enkratno doživetje. Mi pridemo vsako leto, saj tu kupimo tako jabolka kot tudi česen in čebulo za ozimnico. Pa še posladkamo se vedno z jabolčnimi pitami in štrudljem,« nam pove Danica Jug iz Savinjske doline, ki je prišla na Kozjansko z družino. Ogledala si je tudi kulinarično tekmovanje v pripravi štrudlja za naziv štrudeljmojstrice. Letos se je pomerilo osem ekip, v vsaki sta bili po dve tekmovalki.

Kovač Anton Maček iz Prevorja je pokazal, kako se kujejo žeblji in sponke.

Nekateri so bili veseli tudi ponudbe kostanja.

Najboljši jabolčni zavitek sta po mnenju strokovne komisije spekli Stanka Alegro in Irena Vavričuk, članici Društva kmetic Ajda. Drugo mesto sta si priborili kraljici štrudlja, kot sta se poimenovali, Nina Kovač in Sara Skrbinek, dijakinji Izobraževalnega centra Piramida Maribor, tretje pa je pripadlo ekipi Štajerskega vala, v kateri sta bili novinarka Katja Žolgar in lanska mlečna kraljica Alina Zupanc. »Najboljša za štrudelj so kiselkasta jabolka, prav takšna, kot rastejo v visokodebelnih sadovnjakih tu na Kozjanskem,« nas poduči domačinka Jasmina Resnik iz Pekarne Resnik, ki je bila tudi v komisiji.

Komisija med ocenjevanjem štrudlja

Na Kozjanskem se vsako leto pomerijo tudi v lupljenju jabolk, zmaga pa tisti, ki pridela najdaljši olup. Ta spretnost gre najbolje od rok Martinu Magdalencu, čigar olup je v dolžino meril kar 6,87 metra. Drugo mesto je osvojil Matija Recko, ki je imel skoraj pol krajšega, dosegel je 3,45 metra, tretje je osvojila lanska zmagovalka Olga Simončič, katere olup je meril 3,14 metra. Na Prazniku kozjanskega jabolka je vedno živahno tudi na odru, saj se predstavijo številni ljudski pevci in plesalci, ne pozabijo pa niti na tiste, ki imajo radi šport. Letos so pripravili veteranski turnir v malem nogometu, kolesarjenje Z jabko na kolo ter rekreativni tek na grad Podsreda.

Kmetija Pertinač iz Laškega je ponujala domač česen pa tudi testenine.