Martin Strel se je utapljal v Krki: Nisem hotel umreti. Če tistega ne bi raztrgal ...

REŠIL SE JE Z ZADNJIMI NAPORI

Ultramaratonec med dobrodelnim plavanjem po domači reki ušel smrti. Zapletel se je v gosto podvodno rastlinje, rešil se je z zadnjimi močmi.

»Vedno se rad odzovem. Če pa gre za dober namen, pa še raje,« poudarja ultramaratonski plavalec Martin Strel. Tudi minulo nedeljo je spet plaval v reki Krki, s katero je zelo povezan, saj jo je 17. julija 1992 preplaval od izvira do izliva, torej 105 kilometrov. To je bil njegov prvi odmeven plavalni dosežek, z njim pa se je poklonil prvemu rojstnemu dnevu Slovenije. Od tedaj je preteklo mnogo let, 71-letni Martin pa še vedno plava in tudi trenira. 71 LET IMA Martin Strel. V nedeljo se je tako pognal po dolenjski lepotici na 18-kilometrsko preizkušnjo od Kostanjevice na Krki do Krške vasi. ...