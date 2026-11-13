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ČUDOVITO VZDUŠJE

Martinovanje pri Belici z veličastnim pršutom: k Zlatku in Meri se vsi radi vračajo (FOTO)

Vrhunska vina, kulinarično razvajanje in glasba.
Nekdanji predsednik Milan Kučan, Zlatko Mavrič, župan Franc Mužič, direktorica občinske uprave Anita Manfreda, novogoriški županski kandidat Bogdan Česnik in Meri Mavrič FOTO: Leo Caharija

Nekdanji predsednik Milan Kučan, Zlatko Mavrič, župan Franc Mužič, direktorica občinske uprave Anita Manfreda, novogoriški županski kandidat Bogdan Česnik in Meri Mavrič FOTO: Leo Caharija

Pršut, kralj dobrodošlice FOTO: Leo Caharija

Pršut, kralj dobrodošlice FOTO: Leo Caharija

Briški kvintet je posebej za ta dogodek ustvaril pesem Domačija Belica. FOTO: Leo Caharija

Briški kvintet je posebej za ta dogodek ustvaril pesem Domačija Belica. FOTO: Leo Caharija

Glasovi Noneta Brda sežejo v vsako srce. FOTO: Leo Caharija

Glasovi Noneta Brda sežejo v vsako srce. FOTO: Leo Caharija

Gostitelj Zlatko Mavrič in briški poveljnik Civilne zaščite Andrej Colja FOTO: Leo Caharija

Gostitelj Zlatko Mavrič in briški poveljnik Civilne zaščite Andrej Colja FOTO: Leo Caharija

Izbrane Martinove jedi FOTO: Leo Caharija

Izbrane Martinove jedi FOTO: Leo Caharija

Nekdanji predsednik Milan Kučan, Zlatko Mavrič, župan Franc Mužič, direktorica občinske uprave Anita Manfreda, novogoriški županski kandidat Bogdan Česnik in Meri Mavrič FOTO: Leo Caharija
Pršut, kralj dobrodošlice FOTO: Leo Caharija
Briški kvintet je posebej za ta dogodek ustvaril pesem Domačija Belica. FOTO: Leo Caharija
Glasovi Noneta Brda sežejo v vsako srce. FOTO: Leo Caharija
Gostitelj Zlatko Mavrič in briški poveljnik Civilne zaščite Andrej Colja FOTO: Leo Caharija
Izbrane Martinove jedi FOTO: Leo Caharija
Nada Špacapan
 13. 11. 2026 | 08:11
1:38
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Niti muhasto deževno jesensko vreme ni moglo pokvariti čudovitega vzdušja v Goriških brdih na domačiji Belica. Gostitelja Zlatko in Meri Mavrič sta skupaj s svojo družino in ekipo domačije že 24. leto zapovrstjo odprla vrata prijateljem od vsepovsod in poskrbela, da so se za Martinovo vsi počutili kot doma.

Že na mizi dobrodošlice jih je ob kozarcu odlične rebule belica pričakala čudovita hišna dobrota – v čast 24. martinovanju je tam kraljeval kar 28,5 kilograma težak hišni pršut, letnik 2022. Ob vrhunskih vinih domačije Belica in izvrstnih briških dobrotah niti klavrno jesensko vreme ni premagalo dobre volje in uživanja v izbranih jedeh, ki so jih z vso skrbnostjo in ljubeznijo pripravili domači.

28,5 KILOGRAMA je tehtal pršut!

Za prvo prijetno presenečenje večera je poskrbel Briški kvintet, katerega člana Mojca Deferri Dolenc in Aljoša Deferri sta posebej za to priložnost napisala in uglasbila pesem Domačija Belica. In ker brez petja pitje ne teče, so zbrane prijatelje pobožali glasovi Noneta Brda z ubranim večglasjem in slovensko pesem ponesli naravnost v srce. Za dodaten dvig glasbenega utripa pa je poskrbel izvirni trio Ne joči pevec! To je bil večer, poln smeha, glasbe, vrhunske kapljice in tiste prave domačnosti, zaradi katere se na domačijo Belica vsi tako radi vračajo.

Briški kvintet je posebej za ta dogodek ustvaril pesem Domačija Belica. FOTO: Leo Caharija
Briški kvintet je posebej za ta dogodek ustvaril pesem Domačija Belica. FOTO: Leo Caharija

Glasovi Noneta Brda sežejo v vsako srce. FOTO: Leo Caharija
Glasovi Noneta Brda sežejo v vsako srce. FOTO: Leo Caharija

Gostitelj Zlatko Mavrič in briški poveljnik Civilne zaščite Andrej Colja FOTO: Leo Caharija
Gostitelj Zlatko Mavrič in briški poveljnik Civilne zaščite Andrej Colja FOTO: Leo Caharija

Izbrane Martinove jedi FOTO: Leo Caharija
Izbrane Martinove jedi FOTO: Leo Caharija

Pršut, kralj dobrodošlice FOTO: Leo Caharija
Pršut, kralj dobrodošlice FOTO: Leo Caharija

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